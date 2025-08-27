Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zajlik a világháborús készülődés: újabb ország lép a téboly útjára

Antonio Banderas

Tragikusan fiatalon elhunyt a világhírű színésznő

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragédia rázta meg a nemzetközi és spanyol filmszakmát. Elhunyt Verónica Echegui spanyol színésznő. A művész csupán 42 éves volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Antonio Banderasgyász hírekVerónica Echeguigyászszínésznősztár

42 évesen elhunyt Verónica Echegui spanyol színésznő Madridban. A sztár évek óta küzdött a rákkal titokban, ám szervezete végül feladta a harcot – írja a DailyMail. 

Tragikusan fiatalon elhunyt a világhírű színésznő
Tragikusan fiatalon elhunyt a világhírű színésznő
Fotó: Unsplash

Verónica Echegui 1983-ban született Madridban. Szociológiai tanulmányait félbehagyva jelentkezett a Királyi Színiakadémiára, ahol hamar megmutatkozott kivételes tehetsége. 

A spanyol sztár több mint 30 filmben és sorozatban szerepelt 18 éves pályafutása során. Legismertebb alakításai közé tartozott a „My Prisoner’s Yard” (2008) című film, amelyet Belén Macías rendezett és Pedro Almodóvar producerként támogatott. Karrierje valójában már korábban, a 2006-os Nevem: Juani című mozival indult be, amely azonnal a spanyol filmvilág egyik legismertebb alakjává tette. 

Verónica Echegui nemcsak hazájában, hanem Hollywoodban is bizonyította tehetségét. 2013-ban szerepelt Az igazság nyomában című filmben Bruce Willis és Sigourney Weaver oldalán, majd feltűnt a brit kultfilmnek számító A nyúlon túl alkotásban Noel Fielding és Richard Ayoade társaságában. 

A sztárvilág egy emberként emlékezett meg a sztárról, Antonio Banderas hangsúlyozta, hogy a spanyol mozi pótolhatatlan veszteséget szenvedett a színésznő halálával.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közösségi oldalán emlékezett meg a színésznőről. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!