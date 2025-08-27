42 évesen elhunyt Verónica Echegui spanyol színésznő Madridban. A sztár évek óta küzdött a rákkal titokban, ám szervezete végül feladta a harcot – írja a DailyMail.

Tragikusan fiatalon elhunyt a világhírű színésznő

Verónica Echegui 1983-ban született Madridban. Szociológiai tanulmányait félbehagyva jelentkezett a Királyi Színiakadémiára, ahol hamar megmutatkozott kivételes tehetsége.

A spanyol sztár több mint 30 filmben és sorozatban szerepelt 18 éves pályafutása során. Legismertebb alakításai közé tartozott a „My Prisoner’s Yard” (2008) című film, amelyet Belén Macías rendezett és Pedro Almodóvar producerként támogatott. Karrierje valójában már korábban, a 2006-os Nevem: Juani című mozival indult be, amely azonnal a spanyol filmvilág egyik legismertebb alakjává tette.

Verónica Echegui nemcsak hazájában, hanem Hollywoodban is bizonyította tehetségét. 2013-ban szerepelt Az igazság nyomában című filmben Bruce Willis és Sigourney Weaver oldalán, majd feltűnt a brit kultfilmnek számító A nyúlon túl alkotásban Noel Fielding és Richard Ayoade társaságában.

A sztárvilág egy emberként emlékezett meg a sztárról, Antonio Banderas hangsúlyozta, hogy a spanyol mozi pótolhatatlan veszteséget szenvedett a színésznő halálával.

Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui.



Mi pésame a su familia, amigos. 🙏 pic.twitter.com/MGxrS40vNt — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2025

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közösségi oldalán emlékezett meg a színésznőről.