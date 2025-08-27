Tragikusan fiatalon elhunyt a világhírű színésznő

42 évesen elhunyt Verónica Echegui spanyol színésznő Madridban. A sztár évek óta küzdött a rákkal titokban, ám szervezete végül feladta a harcot – írja a DailyMail.
Verónica Echegui 1983-ban született Madridban. Szociológiai tanulmányait félbehagyva jelentkezett a Királyi Színiakadémiára, ahol hamar megmutatkozott kivételes tehetsége.
A spanyol sztár több mint 30 filmben és sorozatban szerepelt 18 éves pályafutása során. Legismertebb alakításai közé tartozott a „My Prisoner’s Yard” (2008) című film, amelyet Belén Macías rendezett és Pedro Almodóvar producerként támogatott. Karrierje valójában már korábban, a 2006-os Nevem: Juani című mozival indult be, amely azonnal a spanyol filmvilág egyik legismertebb alakjává tette.
Verónica Echegui nemcsak hazájában, hanem Hollywoodban is bizonyította tehetségét. 2013-ban szerepelt Az igazság nyomában című filmben Bruce Willis és Sigourney Weaver oldalán, majd feltűnt a brit kultfilmnek számító A nyúlon túl alkotásban Noel Fielding és Richard Ayoade társaságában.
A sztárvilág egy emberként emlékezett meg a sztárról, Antonio Banderas hangsúlyozta, hogy a spanyol mozi pótolhatatlan veszteséget szenvedett a színésznő halálával.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök közösségi oldalán emlékezett meg a színésznőről.