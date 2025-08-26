Hírlevél

Rendkívüli

csapadék

Szivacsváros lehet a megoldás az esővíz megmentésére

32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egyre több német város keresi a megoldást az esővíz fenntartható kezelésére. A víz újrahasznosítása révén nemcsak a frissvíz-felhasználás csökkenthető, hanem a városi zöldterületek és parkok is zöldebbek maradhatnak. Az úgynevezett „szivacsvárosok” a klímaváltozás okozta extrém esőzések és szárazságok elleni küzdelem fontos részei lehetnek.
csapadékesővízgyűjtőkoncepcióesővízvíz

Egyre több német város kísérletezik új módszerekkel a vízfenntarthatóság érdekében. A cél, hogy az esővíz ne vesszen el, hanem újrahasznosítható legyen, és így könnyebben lehessen vízzel ellátni például a mosdórendszereket vagy a locsolást. A „szivacsváros” koncepció lehet a jövő megoldása – írja a Focus.de. 

Szivacsváros lehet a megoldás az esővíz megmentésére
Fotó: Unsplash

Mannheim egyik új lakónegyedében, a Feudenheim városrészben egy aprócska tó áll a házak között, amely az esővizet gyűjti össze, és szűrés után újra felhasználhatóvá teszi a lakók számára. Ez a víz nem iható, de alkalmas a növények locsolására, a mosásra vagy a vécéöblítésre. A rendszernek köszönhetően a frissvíz-felhasználás a lakónegyedben több mint 40 százalékkal csökkent a hagyományos lakótelepekkel összehasonlítva, és a háztartások nem fizetnek csatornadíjat a visszaforgatott víz után. 

A „szivacsváros” koncepció lényege, hogy a város képes legyen úgymond felszívni a csapadékot, 

majd szükség esetén visszaadni azt – mintha a föld és az épített területek egy hatalmas szivacsként működnének. Ez a megoldás különösen fontos a melegedő városokban, ahol egyre gyakoribbak a hőhullámok és a szélsőséges esőzések. Mannheim mellett más nagyvárosok, például Berlin, Hamburg, Leipzig és Essen is elkezdtek kísérletezni hasonló rendszerekkel. 

 

