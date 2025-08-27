Ez az apró szobor újraírja a vikingek történelmét

Egy alig háromcentis, rozmáragyarból faragott figura lehet az első ismert egyéni férfiábrázolás a viking korból, ami teljesen más fényt vet a vikingekre – közölte szerdán a dániai nemzeti múzeum a szoborral kapcsolatban.

Ez a kis szobor Peter Pentz kezében, sok mindent átírhat a vikingekről

Fotó: CAMILLE BAS-WOHLERT / AFP

Fenséges bajusz és fonott szakáll, a haj középen választékkal – ezek a vonások láthatók a viking korból származó kis szobron.

„Ez a kis emberke valóban más, a feje tetejéig választék húzódik, a haja a nyakszirtjéig ér” – mondta el az AFP francia hírügynökségnek Peter Pentz kurátor. Hozzátette: ellentétben a létező ábrázolásokkal, így az egyéni jellemvonások nélküli pénzérmékkel, „ez az első portrékezdemény a viking korból”. A X. századból származó szobrocskát, amely valójában egy társasjáték királyfigurája, még 1796-ban találták a norvégiai Oslói-fjord egyik halomsírjában, de több mint két évszázadig a múzeum archívumában hevert.

A király is lehetett a kis szobor

„Ha vadembereknek vagy primitív lényeknek tartják a vikingeket, úgy vélem, ez a figura ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Igencsak ápolt” – mondta Peter Pentz, aki szerint korábban nem találkoztak ezekkel a vonásokkal. A viking korban (VII.-XI. század) a dús hajzat a gazdagság és az előkelőség jele volt.

„A figurán ábrázolt férfi a társadalom csúcsán állt. Akár magát a királyt, Kékfogú Haraldot is ábrázolhatta” – vélte a történész, aki szerint a vikinget ábrázoló legtöbb emberalak igen egyszerű, nem igazán hasonlít emberi lényekre.