Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zajlik a világháborús készülődés: újabb ország lép a téboly útjára

viking

Ez az apró szobor újraírja a vikingek történelmét

5 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy rozmáragyarból faragott, apró figura lehet az első ismert egyéni férfiábrázolás a viking korból – és egészen más képet fest a rettegett harcosokról. A X. századi szobrocskát még 1796-ban találták Norvégiában, egy halomsírban, de csak nemrég figyeltek fel a szobor különleges részleteire.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vikingszobortársasjátéknorvég

Egy alig háromcentis, rozmáragyarból faragott figura lehet az első ismert egyéni férfiábrázolás a viking korból, ami teljesen más fényt vet a vikingekre – közölte szerdán a dániai nemzeti múzeum a szoborral kapcsolatban.

Denmarks national museum curator Peter Pentz shows a gaming piece which is believed to be the first portrait of a Viking, on August 26, 2025 in Copenhagen. Denmark's National Museum unveiled Wednesday what it described as the first 'portrait' of a Viking, a miniature 10th-century figurine depicting a man with an imperial moustache, braided beard and neatly-groomed hairstyle. (Photo by Camille BAS-WOHLERT / AFP), szobor
Ez a kis szobor Peter Pentz kezében, sok mindent átírhat a vikingekről
Fotó: CAMILLE BAS-WOHLERT / AFP

Fenséges bajusz és fonott szakáll, a haj középen választékkal – ezek a vonások láthatók a viking korból származó kis szobron.

„Ez a kis emberke valóban más, a feje tetejéig választék húzódik, a haja a nyakszirtjéig ér” – mondta el az AFP francia hírügynökségnek Peter Pentz kurátor. Hozzátette: ellentétben a létező ábrázolásokkal, így az egyéni jellemvonások nélküli pénzérmékkel, „ez az első portrékezdemény a viking korból”. A X. századból származó szobrocskát, amely valójában egy társasjáték királyfigurája, még 1796-ban találták a norvégiai Oslói-fjord egyik halomsírjában, de több mint két évszázadig a múzeum archívumában hevert.

A király is lehetett a kis szobor

„Ha vadembereknek vagy primitív lényeknek tartják a vikingeket, úgy vélem, ez a figura ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Igencsak ápolt” – mondta Peter Pentz, aki szerint korábban nem találkoztak ezekkel a vonásokkal. A viking korban (VII.-XI. század) a dús hajzat a gazdagság és az előkelőség jele volt.

„A figurán ábrázolt férfi a társadalom csúcsán állt. Akár magát a királyt, Kékfogú Haraldot is ábrázolhatta” – vélte a történész, aki szerint a vikinget ábrázoló legtöbb emberalak igen egyszerű, nem igazán hasonlít emberi lényekre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!