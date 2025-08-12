Amikor már azt hitték, minden ősi szobor előkerült, kiderült, hogy mégsem

Egy új ősi szobor került elő a Húsvét-szigeteken egy nemrég kiszáradt tó medréből - írja a Daily Mail.

Újabb szobor került elő - Húsvét-szigetek - Illusztráció - Fotó: PABLO COZZAGLIO / AFP

Terry Hunt, az Arizonai Egyetem régészprofesszora a Good Morning America című műsorban elmondta:

Azt hittük, hogy ismerjük az összes moait, erre felbukkan egy új. Ráadásul egy tó medréből került elő, ilyenre sem volt még példa

Minden jel szerint még számos szobor lehet a tó medrében

Az újonnan felfedezett moai a legkisebbek közé tartozik, ami arra utal, hogy sokkal több is rejtőzhet a tómederben. Minden moai egy személy, általában egy vezető tiszteletére készült. A legnagyobb több mint 9 méter magas és akár 36 tonnát is nyomhat. Salvador Atan Hito, a Ma'u Henua, a sziget nemzeti parkját kezelő őslakos csoport alelnöke elmondta:

A Rapa Nui nép számára ez egy nagyon-nagyon fontos felfedezés, még az őseink, a nagyszüleink sem tudtak róla.

Minden jel arra utal, hogy további szobrok lehetnek az iszapban. Az elmúlt évtizedben Hunt kollégáival és diákjaival 981 moai szobrot jegyzett fel a szigeten, pontos GPS-helymeghatározással és mérésekkel kiegészítve. A kutatók úgy vélik, hogy az ősi rapanui nép valószínűleg kötelekkel, szánkókon és görgőkön mozgathatta a hatalmas kőszobrokat. A felfedezés új utat nyithat a moaik további vizsgálatában, ugyanis a modern technikának köszönhetően egyszerűbbé vált a föld alatt lévő szobrok felkutatása. Svéd kutatók szerint a 63,2 négyzetmérföldes sziget nem volt annyira elszigetelt az elmúlt 800 évben, mint azt korábban gondolták. A szigetet több hullámban népesítették be új lakosok, akik bátran átkeltek a Csendes-óceánon nyugatról keletre. Az Origo korábban is írt egy hasonló hírről, több száz év után végre fény derült a rejtélyes kőfejekre.