Amikor már azt hitték, minden ősi szobor előkerült, kiderült, hogy mégsem

Újabb moait találtak egy kiszáradt tó medrében a régészek. Minden jel arra utal, hogy még számos szobor lehet az iszapban.
Húsvét-szigetekenőslakosmoaikőszobornép

Egy új ősi szobor került elő a Húsvét-szigeteken egy nemrég kiszáradt tó medréből - írja a Daily Mail

szobor, View of Moais -- stone statues of the Rapa Nui culture -- in Easter Island, 3700 km off the Chilean coast in the Pacific Ocean, on August 5, 2022. The ancestors warned about it, but in the frenzy of tourism, they ignored the advice until the pandemic arrived. Isolated and closed off, Chile's Easter Island has become almost self-sustaining, and now that tourism is back, they are looking to preserve it along with caring for its iconic moai. (Photo by PABLO COZZAGLIO / AFP)
Újabb szobor került elő - Húsvét-szigetek - Illusztráció - Fotó: PABLO COZZAGLIO / AFP

Terry Hunt, az Arizonai Egyetem régészprofesszora a Good Morning America című műsorban elmondta:

Azt hittük, hogy ismerjük az összes moait, erre felbukkan egy új. Ráadásul egy tó medréből került elő, ilyenre sem volt még példa

 

Minden jel szerint még számos szobor lehet a tó medrében

Az újonnan felfedezett moai a legkisebbek közé tartozik, ami arra utal, hogy sokkal több is rejtőzhet a tómederben. Minden moai egy személy, általában egy vezető tiszteletére készült. A legnagyobb több mint 9 méter magas és akár 36 tonnát is nyomhat. Salvador Atan Hito, a Ma'u Henua, a sziget nemzeti parkját kezelő őslakos csoport alelnöke elmondta:

A Rapa Nui nép számára ez egy nagyon-nagyon fontos felfedezés, még az őseink, a nagyszüleink sem tudtak róla.

Minden jel arra utal, hogy további szobrok lehetnek az iszapban. Az elmúlt évtizedben Hunt kollégáival és diákjaival 981 moai szobrot jegyzett fel a szigeten, pontos GPS-helymeghatározással és mérésekkel kiegészítve. A kutatók úgy vélik, hogy az ősi rapanui nép valószínűleg kötelekkel, szánkókon és görgőkön mozgathatta a hatalmas kőszobrokat. A felfedezés új utat nyithat a moaik további vizsgálatában, ugyanis a modern technikának köszönhetően egyszerűbbé vált a föld alatt lévő szobrok felkutatása. Svéd kutatók szerint a 63,2 négyzetmérföldes sziget nem volt annyira elszigetelt az elmúlt 800 évben, mint azt korábban gondolták. A szigetet több hullámban népesítették be új lakosok, akik bátran átkeltek a Csendes-óceánon nyugatról keletre. Az Origo korábban is írt egy hasonló hírről, több száz év után végre fény derült a rejtélyes kőfejekre.

 

 

