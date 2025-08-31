Több milliárd darabot gyártottak belőle, most betiltják

A különleges, halacskára formált kis flakonokat Japánban találták fel 1954-ben, és azóta milliárdnyi darab készült belőlük. Gyorsan elterjedtek a sushiéttermekben világszerte, de most az egyszer használatos műanyagok elleni háború egyik legismertebb áldozata lett a szójaszósz tartó – írja a The Guardian.

Ausztráliában véget ér a hal alakú műanyag szójaszósz tartók korszaka – a tiltás a műanyaghulladék csökkentését célozza.

A szójaszósz többé nem jön halacskában

Dél-Ausztrália új szabályozása szerint minden olyan előre töltött, kevesebb mint 30 milliliteres műanyag szójaszósz tartó tiltólistára kerül, amelyet egyszeri használatra szánnak. A hatóságok azt remélik, hogy helyettük nagy kiszerelésű, újratölthető adagolókra állnak át az éttermek.

A környezetvédelmi miniszter szerint a hal alakú tartók különösen károsak: kicsik, könnyen a csatornákba vagy a tengerbe sodródnak, és gyakran a strandokon kötnek ki. Ráadásul a tengeri élővilág könnyen összetévesztheti őket valódi hallal, ami végzetes lehet.

A tilalom nemcsak a szójaszósz tartókat érinti, hanem az egyszer használatos evőeszközöket és a hungarocell ételdobozokat is. Szakértők szerint a lépés fontos kezdet, de a műanyagtermelés drasztikus csökkentése nélkül továbbra is óriási terhet jelent majd az óceánoknak és a partoknak a hulladék.