Szörnyethalt egy hároméves kisfiú Pazin környékén, miután rádőlt egy fa egy helyi esküvői hagyomány kapcsán – írja a jutarnji.hr.

Esküvői hagyomány miatt szörnyethalt egy kisfiú

Fotó: Unsplash

A Pazini Rendőrség megerősítette: Kršikla mellett az út mellett egy fa rázuhant egy kisfiúra, aki szörnyethalt a balesetben.

A család azonnal autóba tette a gyermeket, velük szemben pedig elindult egy mentőautó és félúton találkoztak. Az életmentők hosszú időn át küzdöttek a kisfiú életéért, de belehalt sérüléseibe.

„Minden erőfeszítés ellenére a gyermek sajnos nem élte túl a balesetet” – közölte Tatjana Cemerikics, az Isztriai Megyei Sürgősségi Orvosi Központ igazgatója.

A súlyos fatörzset egy esküvői hagyomány részeként állították az út mellé, Isztria egyes részein ugyanis még szokás, hogy a násznép útvonala mentén feldíszített fákat állítanak fel az esküvői szertartás tiszteletére.