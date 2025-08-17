Esküvői hagyomány miatt szörnyethalt egy kisfiú 

Szörnyethalt egy hároméves kisfiú Pazin környékén, miután rádőlt egy fa egy helyi esküvői hagyomány kapcsán – írja a jutarnji.hr.
A család azonnal autóba tette a gyermeket, velük szemben pedig elindult egy mentőautó és félúton találkoztak. Az életmentők hosszú időn át küzdöttek a kisfiú életéért, de belehalt sérüléseibe.
„Minden erőfeszítés ellenére a gyermek sajnos nem élte túl a balesetet” – közölte Tatjana Cemerikics, az Isztriai Megyei Sürgősségi Orvosi Központ igazgatója.
A súlyos fatörzset egy esküvői hagyomány részeként állították az út mellé, Isztria egyes részein ugyanis még szokás, hogy a násznép útvonala mentén feldíszített fákat állítanak fel az esküvői szertartás tiszteletére.