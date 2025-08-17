Hírlevél

Isztria

Esküvői hagyomány miatt szörnyethalt egy kisfiú

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Tragikus baleset történt Horvátországban a hétvégén. Egy lagzira felállított feldíszített fa rádőlt egy kisgyerekre, aki a baleset következtében szörnyethalt.
Szörnyethalt egy hároméves kisfiú Pazin környékén, miután rádőlt egy fa egy helyi esküvői hagyomány kapcsán – írja a jutarnji.hr. 

Fotó: Unsplash

A Pazini Rendőrség megerősítette: Kršikla mellett az út mellett egy fa rázuhant egy kisfiúra, aki szörnyethalt a balesetben.

A család azonnal autóba tette a gyermeket, velük szemben pedig elindult egy mentőautó és félúton találkoztak. Az életmentők hosszú időn át küzdöttek a kisfiú életéért, de belehalt sérüléseibe. 

„Minden erőfeszítés ellenére a gyermek sajnos nem élte túl a balesetet” – közölte Tatjana Cemerikics, az Isztriai Megyei Sürgősségi Orvosi Központ igazgatója. 

A súlyos fatörzset egy esküvői hagyomány részeként állították az út mellé, Isztria egyes részein ugyanis még szokás, hogy a násznép útvonala mentén feldíszített fákat állítanak fel az esküvői szertartás tiszteletére. 

 

