Szörnyethalt egy brazil szerelmespár, miután autójukkal közel 400 métert zuhantak egy szikláról – írja a DailyStar.

Autós szex lett a végzetük, szörnyethalt a szakadékba zuhanó pár

A 42 éves Adriana Machado Ribeiro és a 26 éves Marcone da Silva Cardoso egy buliból indultak haza, de útközben félrehúzódtak egy szakadék mellé. A nyomozók szerint a pár szexelt az autóban, a mozdulataik miatt a jármű azonban megindult, és a szakadékba zuhant.

Az autó 100 méter után egy sziklának csapódott, majd további 300 métert gurult a meredek területen.

A hatóságok mindkét áldozatot meztelenül találták meg a roncsok között, a pár szörnyethalt a tragikus balesetben.

A rendőrség egyelőre balesetként kezeli az ügyet, azt már megállapították, hogy a tragédia idején az autó kéziféke be volt húzva, de a nyomozás még zajlik.