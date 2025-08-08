Hírlevél

Autós szex lett a végzetük, szörnyethalt a szakadékba zuhanó pár

Tragédiába torkollt egy romantikus éjszaka Brazíliában. Szörnyethalt egy pár, miután autójukkal közel 400 métert zuhantak egy szikláról.
Szörnyethalt egy brazil szerelmespár, miután autójukkal közel 400 métert zuhantak egy szikláról – írja a DailyStar. 

Fotó: Unsplash

A 42 éves Adriana Machado Ribeiro és a 26 éves Marcone da Silva Cardoso egy buliból indultak haza, de útközben félrehúzódtak egy szakadék mellé. A nyomozók szerint a pár szexelt az autóban, a mozdulataik miatt a jármű azonban megindult, és a szakadékba zuhant. 

Az autó 100 méter után egy sziklának csapódott, majd további 300 métert gurult a meredek területen. 

A hatóságok mindkét áldozatot meztelenül találták meg a roncsok között, a pár szörnyethalt a tragikus balesetben.

A rendőrség egyelőre balesetként kezeli az ügyet, azt már megállapították, hogy a tragédia idején az autó kéziféke be volt húzva, de a nyomozás még zajlik. 

 

