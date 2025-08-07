Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
sztár

Óriási botrány: egy híres lap lehozta a legcsúnyább sztárok listáját – mutatjuk! 

21 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 2007-es magazincikk nemrég ismét reflektorfénybe került, miután a tartalma nagy felháborodást váltott ki az interneten. A listára került sztárok külsejét durva, sokszor megalázó módon írták le, gyakran embertelen hasonlatokat használva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sztárcsúnyahírességbotrány

Az írásban olyan hírességeket céloztak meg, akik valamilyen módon eltértek a kor szűkre szabott szépségideáljától. A sztárok között voltak zenészek, színésznők és popikonok is, akiket a cikk készítői kíméletlenül megszégyenítettek írja a New York Post.

sztárok
A sztárok közül Britney Spears-et is kigúnyolták.
 Fotó: Getty Images

Sztárok, akik kaptak hideget-meleget

A listán szereplő sztárok – köztük Sarah Jessica Parker, Amy Winehouse, Sandra Oh, Madonna és Britney Spears – külsejét durván és megalázó módon kritizálták. A szövegek tele voltak gúnyos hasonlatokkal és gyalázkodással, különösen Parker és Winehouse esetében. A „Szex és New York” sztárja, 

Sarah Jessica Parker vezette a listát a legtaszítóbb hírességek között. 

A nem túl hízelgő titulus egy Reddit-bejegyzésből derült ki. A „Rehab” énekesnőjét pedig, aki négy évvel később alkoholmérgezésben hunyt el „nyíltan vérző, áttetsző bőre, patkányfészekszerű sörénye és szempillái miatt kritizálták, amelyek inkább műtéti úton rögzített denevérekre hasonlítanak."

A sztárok megítélése jól tükrözi a 2000-es évek kegyetlen és szűklátókörű szépségideálját. Az internetes közösségek ma már szinte egyöntetűen elítélik a cikket, és védelmükbe veszik az érintett nőket. 

May 5, 2025, New York, Ny, United States: Madonna attends the 2025 Met Gala Celebrating Superfine: Tailoring Black Style at Metropolitan Museum of Art in New York. May 5, 2025. (Credit Image: © Photo Image Press via ZUMA Press Wire)
Madonna sem kápráztatja el mindig a rajonóit.
Fotó: Photo Image Press

Sokan rámutatnak, hogy a média akkoriban különösen szigorúan bánt azokkal, akik nem illettek bele a szőke, vékony, csinos szépségideálnak titulált képbe. A lista megalkotása mögött nyilvánvaló szexizmus és rasszizmus  is meghúzódhatott. 

Többen megkérdőjelezték, hogy a cikk írói milyen jogon bírálták mások külsejét. Egyes kommentelők szerint az ilyen cikkek szerzőinek saját fotójukat is mellé kellene tenni. Sarah Jessica Parker megszólalt az ügyben, és megrázónak nevezte az őt ért támadást.

Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Galéria: 55 éves Sarah Jessica Parker - régi és friss képek
1/21
Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker

A történet jól példázza, hogyan tárgyiasította és alázta meg a média a női hírességeket. Sokan úgy érzik, hogy végre ideje volt társadalmi szinten is szembenézni ezzel a korszakbeli kegyetlenséggel. A mostani reakciók már a testpozitivitásról, az elfogadásról és a szolidaritásról szólnak. Ez a visszatekintés fontos lépés abban, hogy a jövőben emberségesebb módon beszéljünk a sztárokról – és egymásról is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!