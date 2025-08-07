Óriási botrány: egy híres lap lehozta a legcsúnyább sztárok listáját – mutatjuk! 

Az írásban olyan hírességeket céloztak meg, akik valamilyen módon eltértek a kor szűkre szabott szépségideáljától. A sztárok között voltak zenészek, színésznők és popikonok is, akiket a cikk készítői kíméletlenül megszégyenítettek – írja a New York Post.

A sztárok közül Britney Spears-et is kigúnyolták.

Fotó: Getty Images

Sztárok, akik kaptak hideget-meleget

A listán szereplő sztárok – köztük Sarah Jessica Parker, Amy Winehouse, Sandra Oh, Madonna és Britney Spears – külsejét durván és megalázó módon kritizálták. A szövegek tele voltak gúnyos hasonlatokkal és gyalázkodással, különösen Parker és Winehouse esetében. A „Szex és New York” sztárja,

Sarah Jessica Parker vezette a listát a legtaszítóbb hírességek között.

A nem túl hízelgő titulus egy Reddit-bejegyzésből derült ki. A „Rehab” énekesnőjét pedig, aki négy évvel később alkoholmérgezésben hunyt el „nyíltan vérző, áttetsző bőre, patkányfészekszerű sörénye és szempillái miatt kritizálták, amelyek inkább műtéti úton rögzített denevérekre hasonlítanak."

A sztárok megítélése jól tükrözi a 2000-es évek kegyetlen és szűklátókörű szépségideálját. Az internetes közösségek ma már szinte egyöntetűen elítélik a cikket, és védelmükbe veszik az érintett nőket.

Madonna sem kápráztatja el mindig a rajonóit.

Fotó: Photo Image Press

Sokan rámutatnak, hogy a média akkoriban különösen szigorúan bánt azokkal, akik nem illettek bele a szőke, vékony, csinos szépségideálnak titulált képbe. A lista megalkotása mögött nyilvánvaló szexizmus és rasszizmus is meghúzódhatott.

Többen megkérdőjelezték, hogy a cikk írói milyen jogon bírálták mások külsejét. Egyes kommentelők szerint az ilyen cikkek szerzőinek saját fotójukat is mellé kellene tenni. Sarah Jessica Parker megszólalt az ügyben, és megrázónak nevezte az őt ért támadást.