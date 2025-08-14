Sztárok közt, egy jachton ünnepli születésnapját Chris Hemsworth

Hírlevél

A sztár nem hétköznapi bulit tartott a spanyol riviérán. A születésnapi partira elkísérték testvérei és több hollywoodi híresség is.
Az ausztrál színész nem akármilyen helyen ünnepli 42. születésnapját. Barátaival a spanyolországi Ibizára utazott a nagy nap alkalmából - írja a Bild. A bulin részt vettek többek között Liam és Luke, Hemsworth testvérei, de ott volt még a híres Matt Damon, valamint a szerelmes pár, Rita Ora és Taika Waititi is. 

Felesége ezúttal nem kísérte el férjét a születésnapi bulira Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Ezúttal felesége nélkül ünnepelte születésnapját a színész

A rendezvény a Casa Jondal étteremben kezdődött, majd a sztárok egy luxushajóval vágtak neki a tengernek. A társaság a képek alapján jól érezte magát, Matt Damon majdnem a vízbe esett, miközben a hajó szélén egyensúlyozott. Rita Ora sem zavartatta magát, lila bikiniben sütkérezett a spanyol riviérán. A móka ezután a vadonatúj Loloma nevű jachton folytatódott. 

A 20 méter hosszú hajó lélegzetelállító és elképesztő fényűzést tesz lehetővé. Azonban egy ember hiányzott a születésnapi buliról: mégpedig Chris felesége, a 49 éves Elsa Pataky. Ő Hemsworth szülőhazájában, Ausztráliában maradt gyerekeikkel. A hírek szerint Chris és Elsa a nyár nagy részét külön töltötték, azonban közösségi oldalán üzent férjének: 

Boldog születésnapot, Rocky Balboám. Te vagy a legjobb!

Az Origo korábban arról írt, Chris Hemsworth és felesége megalázta egyik kisfiukat.

 

