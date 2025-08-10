Így űzheti el pillanatok alatt a szúnyogokat, mutatjuk a legegyszerűbb módszert!

A szúnyog elleni védekezés sokak számára kihívást jelent, de a menta kiváló természetes fegyvernek bizonyulhat. A menta aromája taszítja a szúnyogokat, így ültetése a kertbe vagy a teraszra hatékony megoldást nyújt a kellemetlen csípések ellen. Szárított mentalevelekkel, mentaolajjal vagy illatlámpával is fokozhatjuk a szúnyog elleni védekezést, így a kellemetlen rovarok távol maradnak - írja a FOCUS.

A szúnyogok ellen természetes módon is védekezhetsz növények segítségével. Fotó: Jimmy Chan/pexels

Hogyan segít a menta a szúnyogok távoltartásában?

A menta nemcsak a kert vagy a terasz dísze lehet, hanem praktikus eszköz is a szúnyogok elleni védekezésben. Az illóolajok könnyen kipárolognak a levelekből, így ha a növényt cserépben tartjuk az ablak közelében vagy az erkélyen, folyamatosan működő természetes riasztót kapunk. Ezen kívül a mentaolaj és a szárított mentalevelek sokféle formában alkalmazhatók otthoni spray-ként vagy illatlámpában, hogy még hatékonyabb legyen a szúnyogok távoltartása.