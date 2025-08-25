Hírlevél

Kína

Pusztító tájfun söpör végig Ázsián, százezrek menekülnek – videó

Vietnám középső régióiban több mint félmillió embert telepítettek ki a közelgő természeti katasztrófa miatt. A tájfun hétfő hajnalban csaphat le, akár 170 km/órás széllökésekkel, teljes káoszt okozva a partvidéken.
Több mint félmillió ember kitelepítését rendelték el Vietnámban a Kajiki tájfun közeledése miatt. A vihar hétfő hajnalban érheti el a középső partvidéket, óránként akár 170 kilométeres széllökésekkel. Leginkább Tan Hoa, Kvang Tri, Hue és Danang tartományok vannak veszélyben, ahol a hajóforgalmat már leállították. A Vietnam Airlines 22 járatot törölt, a Vietjet pedig további késéseket jelentett.

A tájfun miatt Vietnámban és Kínában is rendkívüli intézkedéseket vezettek be a lakosság védelmére.
Fotó: NHAC NGUYEN / AFP

A tájfun hatása már Kínában is érezhető – teljes készültség Szanjában

A hatóságok a tavalyi Jagi tájfunnal példálóztak, amely több száz halálos áldozatot követelt és hatalmas anyagi károkat okozott. Most a hangsúly a megelőzésen van: a lakosság gyors evakuálásán, a közlekedés korlátozásán és az ellátás biztosításán.

A szomszédos Kína sem marad ki a hatásból: Szanja üdülővárosban vörös riasztást adtak ki, leállították a közlekedést, bezárták az üzleteket és a turisztikai helyszíneket. A helyi vezetés a „legrosszabb forgatókönyvre” készül, de céljuk, hogy ne legyenek áldozatok.

Korábban már beszámoltunk arról, hogyan pusztított a Wipha tájfun a térségben – több halálos áldozatot is

 

