Pusztító tájfun söpör végig Ázsián, százezrek menekülnek – videó

Több mint félmillió ember kitelepítését rendelték el Vietnámban a Kajiki tájfun közeledése miatt. A vihar hétfő hajnalban érheti el a középső partvidéket, óránként akár 170 kilométeres széllökésekkel. Leginkább Tan Hoa, Kvang Tri, Hue és Danang tartományok vannak veszélyben, ahol a hajóforgalmat már leállították. A Vietnam Airlines 22 járatot törölt, a Vietjet pedig további késéseket jelentett.

A tájfun miatt Vietnámban és Kínában is rendkívüli intézkedéseket vezettek be a lakosság védelmére.Fotó: NHAC NGUYEN / AFP

A tájfun hatása már Kínában is érezhető – teljes készültség Szanjában

A hatóságok a tavalyi Jagi tájfunnal példálóztak, amely több száz halálos áldozatot követelt és hatalmas anyagi károkat okozott. Most a hangsúly a megelőzésen van: a lakosság gyors evakuálásán, a közlekedés korlátozásán és az ellátás biztosításán.

🇨🇳🇻🇳 Typhoon Kajiki Triggers Mass Evacuations and Shutdowns in Vietnam and China's Sanya 🌪️✈️🏫



Vietnam is evacuating over 586,000 people, closing airports and schools as Typhoon Kajiki, with winds up to 166 kph, nears the central coast, expected to make landfall Monday… pic.twitter.com/5OE2H7sqVE — Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) August 25, 2025

A szomszédos Kína sem marad ki a hatásból: Szanja üdülővárosban vörös riasztást adtak ki, leállították a közlekedést, bezárták az üzleteket és a turisztikai helyszíneket. A helyi vezetés a „legrosszabb forgatókönyvre” készül, de céljuk, hogy ne legyenek áldozatok.

