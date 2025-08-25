Pusztító tájfun söpör végig Ázsián, százezrek menekülnek – videó

Több mint félmillió ember kitelepítését rendelték el Vietnámban a Kajiki tájfun közeledése miatt. A vihar hétfő hajnalban érheti el a középső partvidéket, óránként akár 170 kilométeres széllökésekkel. Leginkább Tan Hoa, Kvang Tri, Hue és Danang tartományok vannak veszélyben, ahol a hajóforgalmat már leállították. A Vietnam Airlines 22 járatot törölt, a Vietjet pedig további késéseket jelentett.
A hatóságok a tavalyi Jagi tájfunnal példálóztak, amely több száz halálos áldozatot követelt és hatalmas anyagi károkat okozott. Most a hangsúly a megelőzésen van: a lakosság gyors evakuálásán, a közlekedés korlátozásán és az ellátás biztosításán.
A szomszédos Kína sem marad ki a hatásból: Szanja üdülővárosban vörös riasztást adtak ki, leállították a közlekedést, bezárták az üzleteket és a turisztikai helyszíneket. A helyi vezetés a „legrosszabb forgatókönyvre” készül, de céljuk, hogy ne legyenek áldozatok.
Korábban már beszámoltunk arról, hogyan pusztított a Wipha tájfun a térségben – több halálos áldozatot is