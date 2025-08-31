Condor a drónok réme – így vadászik az új high-tech tank

A Condor szíve egy 30 milliméteres gépágyúval felszerelt, pilóta nélküli torony, amely olyan lőszert képes kilőni, ami a levegőben robban fel – tökéletesen alkalmas drónok semlegesítésére. Beépített radarja és szenzorai időben érzékelik a fenyegetést, majd másodpercek alatt reagálnak. Az FFG mérnökei úgy tervezték, hogy a tank egy pillanat alatt átalakítható legyen: légvédelmi fegyverből pillanatok alatt földi harcjárművé válhat. A cél egy régóta fennálló űr betöltése: a fronton mozgó csapatok védelme a drónok és alacsonyan szálló támadók ellen – írja a Bild cikke.

A londoni fegyverkezési kiállításon bemutatott kék Condor tank kifejezetten drónok elleni bevetésre készült.

Fotó: Twitter

Tank a háború árnyékában

A fejlesztés hátterében a drónok által uralt ukrajnai háborús valóság áll. Az olcsó, de pusztító kamikaze drónok már milliós értékű tankokat és szállítmányokat semmisítettek meg. A Condor ezért kulcsfontosságú lehet – és nem véletlen, hogy az FFG már a nyugat-ukrajnai javítóközpontját is beüzemelte, ahol tankokat állítanak helyre és helyi szerelőket képeznek ki.

Bár a londoni bemutatón a Condor tank szemet szúróan kék színben tündökölt, a gyártó jelezte: ez csak a „kiállítási festés”. A valóságban a tankot hagyományos katonai színekben szállítják majd – bár hivatalosan azt sem zárják ki, hogy valaki egyszer így rendelné meg.