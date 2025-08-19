Hírlevél

Quentin Tarantino

Nem találja ki, melyik Quentin Tarantino kedvenc saját filmje!

Quentin Tarantino mindig provokatív kijelentéseiről ismert, most azonban saját életművéről árult el részleteket. Tarantino kedvenc filmje nem az, amire sokan számítottak. A rendező több kategóriában is megnevezte, melyik alkotását tartja legjobbnak.
Quentin TarantinoKill BillVolt egyszer egy Hollywoodfilmrendező

Tarantino kedvenc filmje hosszú pályafutásának egyik legnagyobb kérdése volt, és most a rendező maga árulta el a választ egy podcastban.

tarantino kedvenc filmje, Brad Pitt and Quentin Tarantino (r) attend the German premiere of 'Once Upon A Time in ... Hollywood' at Sony Center in Berlin, Germany, on 01 August 2019. | usage worldwide August 1, 2019
Brad Pitt és Quentin Tarantino – a kép Tarantino kedvenc filmje, Volt egyszer egy... Hollywood német premierjén készült Fotó: Hubert Boesl / NORTHFOTO

Tarantino kedvenc filmje nem a legjobb műve

Quentin Tarantino a The Church of Tarantino podcastban beszélt arról, melyik a legjobb, a kedvenc és a számára „született film”. A rendező szerint a 2009-es Becstelen brigantyk a mesterműve, míg a Kill Bill az a film, amelyet születésétől fogva el kellett készítenie. Ugyanakkor Tarantino kedvenc filmje a 2019-es Volt egyszer egy… Hollywood, amelyet személyes csúcsának nevezett.

Forgatókönyvei közül is a Becstelen brigantykot tartja a legjobbnak, utána az Aljas nyolcast és a Volt egyszer egy… Hollywoodot sorolta. Úgy vélte, az Aljas nyolcasban mutatta be rendezőként a legjobban, hogyan tudja szolgálni a saját anyagát.

A rendező nem vállalta a Volt egyszer egy… Hollywood folytatásának rendezését. Cliff Booth kalandjait David Fincher készíti a Netflix számára.

Elmondta azt is, hogy utolsó filmje előtt egy színdarabbal jelentkezik 2026-ban Londonban. Tarantino a tizedik filmje után visszavonul, mert szerinte a legtöbb rendező „szörnyű utolsó filmet” készít. A The Movie Critic forgatókönyvtervét pedig végül elvetette, mert túlságosan hasonlított volna korábbi munkáihoz – számol be a The Guardian.

