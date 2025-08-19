Nem találja ki, melyik Quentin Tarantino kedvenc saját filmje!

Tarantino kedvenc filmje hosszú pályafutásának egyik legnagyobb kérdése volt, és most a rendező maga árulta el a választ egy podcastban.

Brad Pitt és Quentin Tarantino – a kép Tarantino kedvenc filmje, Volt egyszer egy... Hollywood német premierjén készült Fotó: Hubert Boesl / NORTHFOTO

Tarantino kedvenc filmje nem a legjobb műve

Quentin Tarantino a The Church of Tarantino podcastban beszélt arról, melyik a legjobb, a kedvenc és a számára „született film”. A rendező szerint a 2009-es Becstelen brigantyk a mesterműve, míg a Kill Bill az a film, amelyet születésétől fogva el kellett készítenie. Ugyanakkor Tarantino kedvenc filmje a 2019-es Volt egyszer egy… Hollywood, amelyet személyes csúcsának nevezett.

Forgatókönyvei közül is a Becstelen brigantykot tartja a legjobbnak, utána az Aljas nyolcast és a Volt egyszer egy… Hollywoodot sorolta. Úgy vélte, az Aljas nyolcasban mutatta be rendezőként a legjobban, hogyan tudja szolgálni a saját anyagát.

A rendező nem vállalta a Volt egyszer egy… Hollywood folytatásának rendezését. Cliff Booth kalandjait David Fincher készíti a Netflix számára.

Elmondta azt is, hogy utolsó filmje előtt egy színdarabbal jelentkezik 2026-ban Londonban. Tarantino a tizedik filmje után visszavonul, mert szerinte a legtöbb rendező „szörnyű utolsó filmet” készít. A The Movie Critic forgatókönyvtervét pedig végül elvetette, mert túlságosan hasonlított volna korábbi munkáihoz – számol be a The Guardian.