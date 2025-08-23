Senki sincs biztonságban! - Mutatjuk hogyan védekezzen!
Sokan azt gondolják, hogy a telefon csak akkor figyel, ha a kis GPS ikon világít, pedig ez csak a jéghegy csúcsa. Valójában a készüléked a tartózkodási hely rögzítésére számos más módszert is használ, például a mobilhálózatok, Wi-Fi kapcsolatok, Bluetooth jelek és háttérben futó pingek segítségével.
Az okostelefonok célja, hogy kényelmesebbé tegyék az életünket – például pontosabb útvonaltervezéssel vagy ajánlásokkal. Ugyanakkor mindez azt is jelenti, hogy részletes naplót vezetnek az ön tartózkodási helyéről - írja a Fox News. iPhone készülékeken ezt a funkciót „Significant Locations”-nek, Androidon pedig „Timeline”-nak hívják. Mindkettő részletes listát készít a mozgásodról, hacsak nem kapcsolod ki.
Hogyan ellenőrizheted a tartózkodási hely beállításokat iPhone-on?
Nyisd meg a Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helymeghatározás menüt
Görgess a Rendszerszolgáltatások részig, majd válaszd a Jelentős helyek lehetőséget
Arcazonosítással vagy jelkóddal belépve törölheted az előzményeket, vagy teljesen kikapcsolhatod a naplózást
Ezután érdemes átnézni az alkalmazáslistát, és beállítani, hogy az appok csak használat közben férjenek hozzá a helyzetedhez
Android: hogyan védd a tartózkodási hely adataidat?
Android készülékeken a Google-fiókodhoz kapcsolódik a helyelőzmény.
Nyisd meg a Google Térképet, majd a profilod alatt válaszd a Saját idővonal lehetőséget
A menüben keresd a Hely- és adatvédelmi beállításokat, ahol kikapcsolhatod a naplózást, vagy törölheted az összes eddigi adatot.
A Beállítások > Hely > Alkalmazásengedélyek menüben állítsd át az appokat „Csak használat közben” módra, így elkerülheted a 24/7 követést
Végső tipp: teljes eltűnés
Még ha ki is kapcsolod ezeket, a mobilszolgáltatód mindig tudja, hol tartózkodsz, amikor a készülék hálózathoz kapcsolódik. Ha valóban szeretnél „láthatatlanná” válni, akkor a telefon kikapcsolása vagy a repülőgép mód az egyetlen megoldás.
