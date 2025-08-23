Senki sincs biztonságban! - Mutatjuk hogyan védekezzen!

Hírlevél

Sokan azt gondolják, hogy a telefon csak akkor figyel, ha a kis GPS ikon világít, pedig ez csak a jéghegy csúcsa. Valójában a készüléked a tartózkodási hely rögzítésére számos más módszert is használ, például a mobilhálózatok, Wi-Fi kapcsolatok, Bluetooth jelek és háttérben futó pingek segítségével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az okostelefonok célja, hogy kényelmesebbé tegyék az életünket – például pontosabb útvonaltervezéssel vagy ajánlásokkal. Ugyanakkor mindez azt is jelenti, hogy részletes naplót vezetnek az ön tartózkodási helyéről - írja a Fox News. iPhone készülékeken ezt a funkciót „Significant Locations”-nek, Androidon pedig „Timeline”-nak hívják. Mindkettő részletes listát készít a mozgásodról, hacsak nem kapcsolod ki.

tartózkodási hely
Nincsen titokban tartózkodási helye!
Fotó: Priscilla Du Preez / Unsplash

Hogyan ellenőrizheted a tartózkodási hely beállításokat iPhone-on?

  • Nyisd meg a Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helymeghatározás menüt
  • Görgess a Rendszerszolgáltatások részig, majd válaszd a Jelentős helyek lehetőséget
  • Arcazonosítással vagy jelkóddal belépve törölheted az előzményeket, vagy teljesen kikapcsolhatod a naplózást
  • Ezután érdemes átnézni az alkalmazáslistát, és beállítani, hogy az appok csak használat közben férjenek hozzá a helyzetedhez

Android: hogyan védd a tartózkodási hely adataidat?

Android készülékeken a Google-fiókodhoz kapcsolódik a helyelőzmény.

  • Nyisd meg a Google Térképet, majd a profilod alatt válaszd a Saját idővonal lehetőséget
  • A menüben keresd a Hely- és adatvédelmi beállításokat, ahol kikapcsolhatod a naplózást, vagy törölheted az összes eddigi adatot.
  • A Beállítások > Hely > Alkalmazásengedélyek menüben állítsd át az appokat „Csak használat közben” módra, így elkerülheted a 24/7 követést

Végső tipp: teljes eltűnés

Még ha ki is kapcsolod ezeket, a mobilszolgáltatód mindig tudja, hol tartózkodsz, amikor a készülék hálózathoz kapcsolódik. Ha valóban szeretnél „láthatatlanná” válni, akkor a telefon kikapcsolása vagy a repülőgép mód az egyetlen megoldás.

 

