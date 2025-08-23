Senki sincs biztonságban! - Mutatjuk hogyan védekezzen!

Az okostelefonok célja, hogy kényelmesebbé tegyék az életünket – például pontosabb útvonaltervezéssel vagy ajánlásokkal. Ugyanakkor mindez azt is jelenti, hogy részletes naplót vezetnek az ön tartózkodási helyéről - írja a Fox News. iPhone készülékeken ezt a funkciót „Significant Locations”-nek, Androidon pedig „Timeline”-nak hívják. Mindkettő részletes listát készít a mozgásodról, hacsak nem kapcsolod ki.

Nincsen titokban tartózkodási helye!

Fotó: Priscilla Du Preez / Unsplash

Hogyan ellenőrizheted a tartózkodási hely beállításokat iPhone-on?

Nyisd meg a Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helymeghatározás menüt

Görgess a Rendszerszolgáltatások részig, majd válaszd a Jelentős helyek lehetőséget

Arcazonosítással vagy jelkóddal belépve törölheted az előzményeket, vagy teljesen kikapcsolhatod a naplózást

Ezután érdemes átnézni az alkalmazáslistát, és beállítani, hogy az appok csak használat közben férjenek hozzá a helyzetedhez

Android : hogyan védd a tartózkodási hely adataidat?

Android készülékeken a Google-fiókodhoz kapcsolódik a helyelőzmény.

Nyisd meg a Google Térképet , majd a profilod alatt válaszd a Saját idővonal lehetőséget

A menüben keresd a Hely- és adatvédelmi beállításokat , ahol kikapcsolhatod a naplózást, vagy törölheted az összes eddigi adatot.

A Beállítások > Hely > Alkalmazásengedélyek menüben állítsd át az appokat „Csak használat közben” módra, így elkerülheted a 24/7 követést

Végső tipp: teljes eltűnés

Még ha ki is kapcsolod ezeket, a mobilszolgáltatód mindig tudja, hol tartózkodsz, amikor a készülék hálózathoz kapcsolódik. Ha valóban szeretnél „láthatatlanná” válni, akkor a telefon kikapcsolása vagy a repülőgép mód az egyetlen megoldás.