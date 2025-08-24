Pofátlanul lehúzták, 600 ezret fizetett egy nyúlfarknyi taxiútért

A taxis lehúzás nem új jelenség, de egy új-zélandi turista esete Zágrábban mégis sokkoló. Egy rövid taxiútból lett drága fuvar, majd csalás – írja a Focus.de.

Megdöbbentő taxis lehúzás (illusztráció)

Fotó: NEOSiAM 2024+/Pexels.com

Taxis lehúzás Horvátországban

Egy új-zélandi turista beszámolója szerint a zágrábi főpályaudvarról a belvárosba szeretett volna taxival eljutni. A táv mindössze 1,5 kilométer volt, de a taxis lehúzás során a fuvarért 1506 eurót (600 ezer forint) számoltak fel.

A taxiórán 185 euró jelent meg, noha a normál ár 10–20 euró között lenne. A turista tiltakozott, mire a sofőr „kedvezményt” ajánlott: 150 euróért elengedte volna az ügyet. A nő nyomás alatt beleegyezett, és bankkártyával próbált fizetni.

A taxisnak nem volt terminálja, ezért egy másik sofőr segített. A turista beütötte a PIN-kódját, ám később kiderült, hogy

nem 150, hanem 1500 eurót vontak le a számlájáról.

A nő a nagykövetséghez fordult, és feljelentést tett. A sofőr 1350 eurót visszautalt, de büntetést nem kapott, mivel a taxiárakat Horvátországban nem szabályozzák.

A taxis lehúzás nem egyedi. A hír nyilvánosságra kerülése után több nő is jelentkezett a „Jutarnji List” című lapnál, és elmondták, hogy az elmúlt években hasonló csalás áldozatai lettek.