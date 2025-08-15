Így reagál a Google, ha beírod Taylor Swift nevét

Taylor Swift kedden közzétette 12. albumát, The Life of a Showgirl címmel, amely percek alatt felrobbantotta a közösségi platformokat. A Google is beszállt a rajongásba egy látványos online effekttel, amely már több millió ember képernyőjén jelent meg. A különleges megoldás egyszerre szórakoztat és erősíti a várakozást, miközben a világ találgatja, pontosan mi áll a háttérben.

A Google ezúttal nem elégedett meg azzal, hogy a szokásos találati listát jelenítse meg, amikor valaki a világsztár nevére keres. A képernyőt narancssárga konfetti és szikrák borítják el, miközben egy lángoló szív emelkedik fel az oldal aljáról, a „And, baby, that's show business for you” üzenettel. Ha a felhasználó rákattint a képernyőn maradó szívre, újabb konfettieső indul, és a rendszer számlálója szerint ez már több mint 27 millió alkalommal történt meg.

A CNET információi szerint a rajongók figyelme egyébként most nemcsak az internetes meglepetésekre irányul: a sztár a New Heights podcastban is feltűnik majd, ahol várhatóan további információkat árul el.