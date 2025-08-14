Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik pontosan Trump és Putyin

énekesnő

Testre simuló flitterben, a fenekét mutogatva robbantotta a nagy hírt a világhírű énekesnő

Taylor Swift rajongói nagy izgalommal készülhetnek a popdíva legújabb albumára, a The Life Of A Showgirl-re. Taylor Swift nemrég bemutatta az album borítóját és a 12 új dalt, miközben exkluzív ékszerekkel is meglepte rajongóit.
énekesnőTaylor Swiftúj album

A Taylor Swift rajongók már készülhetnek az új album, a The Life Of A Showgirl megjelenésére. A popdíva nem egyszerű albumot dob a piacra, exkluzív ékszereket és kiegészítőket is kiad az albumhoz kapcsolódóan – írja a Mirror. 

Taylor Swift amerikai énekesnő-dalszerző
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Taylor Swift nemrég leleplezte az album borítóját és a 12 új dal címét, így augusztus 14-e igazi ünnepnap lett a rajongók számára.  

Az album hivatalos megjelenése október 3-án lesz, de a rajongók már most előrendelhetik Taylor Swift hivatalos weboldalán, amíg a készlet tart. Az album több kiegészítővel is megvásárolható, továbbá az énekesnő bejelentette, hogy a deluxe CD-k az album borítójához illő ékszert is tartalmaznak. 

 

