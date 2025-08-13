Emberi beavatkozás nélkül készített szexuális tartalmakat Taylor Swiftről a mesterséges inteligencia

A mesterséges intelligenciát azzal vádolják, hogy felhasználói beavatkozás nélkül készített szexuális tartalmakat Taylor Swift énekesnőről. Ez az incidens komoly kérdéseket vet fel a mesterséges intelligencia etikájával és biztonságával kapcsolatban - írja az index.hr. Elon Musk mesterségesintelligencia-eszközének, a Grok Imagine-nak legújabb akciója meghökkentette az embereket. A Grok először statikus képeket készített Swiftről, amelyen ruhában áll egy férficsoport ölelésében, majd ezt rövid videóklipekké formálta.

Taylor Swift ügye miatt szigorúbban szabályozná az AI-t a brit törvényhozás. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Taylor Swift videója sokkolta a rajongókat

Egy jelentés azt is megállapította, hogy nem megfelelő életkor-besorolást alkalmazott a program, ami szintén nem elfogadható. A Grok az esettel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy a felhasználási szabályzatuk egyértelműen tiltja az emberek képmásának pornográf módon történő ábrázolását. Az incidens pont akkor történt, amikor a mesterséges intelligencia szabályozásával kapcsolatban heves viták vannak az Egyesült Királyságban. A kormány ígéretet tett arra, hogy szigorítani kívánja a most fennálló jogszabályokat.

Minden nőnek joga van eldönteni, hogy kinek a tulajdonában legyenek az intim képei

– mondta Owen bárónő, aki a módosítást javasolta.

Ez az eset egyértelmű példa arra, hogy a kormánynak miért nem szabad tovább halogatnia a szigorítást.

Ez nem az első alkalom, hogy Taylor Swiftet ilyen módon használták fel. 2024 januárjában az arcáról készült szexuális témájú képek vírusként terjedtek a neten. Az Origo korábban arról írt, hogy meglepő bejelentést tett a világ egyik legszexibb énekesnője.