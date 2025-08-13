Teheneivel szexelt egy férfi, a családjának végig kellett néznie

A farmer állítólag bevallotta a feleségének, hogy „megcsalja” a teheneivel, és arra kényszerítette az asszonyt, hogy végignézze a nem éppen hétköznapi nemi aktust. A férfi, akinek a nevét vádlói személyazonosságának védelme érdekében nem lehet közölni, 38 vádponttal néz szembe, köztük 15 rendbeli nemi erőszakkal, egy rendbeli állati erőszakkal és egy borjakkal szembeni szeméremsértő cselekedettel.
A furcsa természetű farmer mostohalánya a bíróságnak elmondta, hogy a molesztálása, zaklatása 10 éves kora előtt kezdődött, és a következő években rendszeres nemi erőszakká fajult.
„Azt állítja, hogy közel 300-szor erőszakolta meg a nevelőapja. Nem beszélt a mostohaapja iránti érzett felemás érzéseiről, valamint a bántalmazásra adott reakciójával kapcsolatos zavarodottságról” - mondta Geraldine Kelly koronaügyész az esküdtszéknek.
Az áldozat szerint nagyon megkönnyebbült, amikor a mostohaapja vazektómiát, azaz ondóvezeték elkötést végeztetett el, így nem kellett a teherbe eséstől félnie, írta a New Zealand Herald nyomán a MailOnline.
A vádlott a bíróság előtt azzal védekezett, hogy számára napi szükséglet a szex, ez a fékezhetetlen vágy miatt erőszakolta meg a feleségét és a mostohalányát. Szerinte nemi erőszak nem létezik, mondván, végül minden nő megadja magát és élvezi a szexet. Számára az egyértelmű nem is igent jelentett.
A férfi állítólag bevallotta feleségének, hogy szexelt néhány (csinosabb?) tehénnel, és azt is megmutatta neki, hogyan csinálta.
Az ellési időszakban különösen a borjakkal folytatott orális szexet részesítette előnyben a felesége szeme láttára.
A gazda ügyvédje, Matthew Ridgley szerint azonban a tehenekkel való szex nonszensz. Azt mondta, hogy az esküdtszéknek kell eldöntenie, hogy a történtek illetlenek-e. A gazda elismerte, hogy szexelt a mostohalányával, de azzal érvelt, hogy ez beleegyezésen alapult, amikor a lány már 16 évesnél idősebb volt. Ridgeley elmondta, hogy a a feleségével való szex szintén konszenzusos volt.
Minden valószínűség szerint a teheneknek sem volt komoly ellenvetése, ők már régóta a szexuális szabadság hívei.