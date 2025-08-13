Teheneivel szexelt egy férfi, a családjának végig kellett néznie

A farmer állítólag bevallotta a feleségének, hogy „megcsalja” a teheneivel, és arra kényszerítette az asszonyt, hogy végignézze a nem éppen hétköznapi nemi aktust. A férfi, akinek a nevét vádlói személyazonosságának védelme érdekében nem lehet közölni, 38 vádponttal néz szembe, köztük 15 rendbeli nemi erőszakkal, egy rendbeli állati erőszakkal és egy borjakkal szembeni szeméremsértő cselekedettel.

Teheneivel szexelt egy férfi. Fotó: Christian Widell / Unsplash / https://unsplash.com/photos/rule-of-thirds-photography-of-brown-cow-vrT3Z9UKFEg

Nemcsak a teheneit molesztálta

A furcsa természetű farmer mostohalánya a bíróságnak elmondta, hogy a molesztálása, zaklatása 10 éves kora előtt kezdődött, és a következő években rendszeres nemi erőszakká fajult.

„Azt állítja, hogy közel 300-szor erőszakolta meg a nevelőapja. Nem beszélt a mostohaapja iránti érzett felemás érzéseiről, valamint a bántalmazásra adott reakciójával kapcsolatos zavarodottságról” - mondta Geraldine Kelly koronaügyész az esküdtszéknek.

Az áldozat szerint nagyon megkönnyebbült, amikor a mostohaapja vazektómiát, azaz ondóvezeték elkötést végeztetett el, így nem kellett a teherbe eséstől félnie, írta a New Zealand Herald nyomán a MailOnline.

A vádlott a bíróság előtt azzal védekezett, hogy számára napi szükséglet a szex, ez a fékezhetetlen vágy miatt erőszakolta meg a feleségét és a mostohalányát. Szerinte nemi erőszak nem létezik, mondván, végül minden nő megadja magát és élvezi a szexet. Számára az egyértelmű nem is igent jelentett.

A férfi állítólag bevallotta feleségének, hogy szexelt néhány (csinosabb?) tehénnel, és azt is megmutatta neki, hogyan csinálta.

Az ellési időszakban különösen a borjakkal folytatott orális szexet részesítette előnyben a felesége szeme láttára.

A gazda ügyvédje, Matthew Ridgley szerint azonban a tehenekkel való szex nonszensz. Azt mondta, hogy az esküdtszéknek kell eldöntenie, hogy a történtek illetlenek-e. A gazda elismerte, hogy szexelt a mostohalányával, de azzal érvelt, hogy ez beleegyezésen alapult, amikor a lány már 16 évesnél idősebb volt. Ridgeley elmondta, hogy a a feleségével való szex szintén konszenzusos volt.

