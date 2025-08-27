Vége a titkos telefonozásnak? Brutális új szabály jön a sulikban

A telefonhasználat iskolákban mostantól nemcsak helyi szabályokon, hanem országos törvényen is múlik Dél-Koreában. A parlament döntése értelmében 2026 márciusától tilos lesz okoseszközöket használni a tanítási órák idején – kivéve oktatási célból vagy vészhelyzet esetén. A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa az egyre súlyosbodó okostelefon-függőséget a fiatalok körében.
A döntés hátterében aggasztó statisztikák állnak: a 2024-es kormányzati felmérés szerint a dél-koreai lakosság közel negyede mutat digitális függőséget, de a 10–19 évesek körében ez az arány már eléri a 43 százalékot. Egyre több szülő és pedagógus tapasztalja, hogy a fiatalok képtelenek letenni a telefont, akkor sem, amikor tanulniuk, pihenniük vagy kapcsolatokat építeniük kellene.
A szülők szerint a diákok akkor is a telefonjukra tapadnak, amikor barátaikkal vannak, ami természetesen megnehezíti a társas kapcsolatok és a közösségi élmények kialakulását.
Amikor iskolába mennek, nemcsak tanulniuk kellene, hanem barátokat szerezni és együtt lenni másokkal. Ehelyett minden szünetben visszamennek a telefonhoz
– mondta Choi Eun-young, egy 14 éves fiú édesanyja.
A törvényhozók szerint a telefonhasználat iskolákban zavarja a tanórák menetét, és rontja az oktatás minőségét. A jogszabályt a szerdai parlamenti ülésen meggyőző többséggel fogadták el: a jelenlévő 163 képviselő közül 115-en szavaztak mellette.
A jogszabály lehetőséget biztosít arra is, hogy a tanárok az iskolák egész területén korlátozzák az okoseszközök használatát, és kötelezi az intézményeket arra, hogy oktatást nyújtsanak a diákoknak a digitális eszközök helyes és felelősségteljes használatáról.
Ugyanakkor mentességet élveznek azok a tanulók, akik valamilyen fogyatékossággal vagy speciális oktatási igénnyel élnek, és akiknek a digitális eszköz segédeszközként szolgál.
A tanárok véleménye azonban megoszlik. A konzervatív Koreai Tanárok Szövetsége támogatja a törvényt, mondván, hogy ez végre egy szilárd jogi alapot ad a telefonhasználat visszaszorításához. Egy felmérésük szerint a tanárok 70 százaléka tapasztalt már súlyos zavarokat az órákon az okostelefonok miatt, sőt előfordult, hogy a diákok durván, akár erőszakosan reagáltak a készülékük elvételére.
Más pedagógusok azonban nem ennyire lelkesek. A Koreai Tanárok és Oktatási Dolgozók Szakszervezete nem foglalt állást a törvény ügyében, több tagja is attól tart, hogy a rendelkezés sérti a diákok kommunikációhoz való jogát.
„A mai fiataloknak sokszor nincs más lehetőségük a barátaikkal való kapcsolattartásra, mint a KakaoTalk vagy az Instagram”
– mondta Cho Young-sun, egy szöuli gimnáziumi tanár.
A diákok között is sok a kétkedő. Egy 13 éves tanuló például úgy nyilatkozott
Nincs időm a telefonra, mert a különórák és a házi feladat miatt éjfélig tanulok.
Egy másik, Seo Min-joon nevű 18 éves diák szerint a törvény nem oldja meg a problémát.
Nem az a megoldás, hogy egyszerűen elveszik a telefont. Inkább azt kellene megtanítani, hogyan lehet nélküle élni. A tiltás nem helyettesíti a nevelést.
A kritikusok úgy vélik, a törvény inkább a tüneteket kezeli, mintsem az okokat. A dél-koreai oktatási rendszer hírhedten versenyközpontú: a Suneung nevű, 8 órás felvételi vizsga gyakorlatilag meghatározza a fiatalok jövőjét, a munkahelyi kilátásoktól a társadalmi státuszig. Ebben a nyomásban a telefon sokak számára egyetlen menekülési lehetőség vagy kapcsolódási pont.
