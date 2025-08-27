Vége a titkos telefonozásnak? Brutális új szabály jön a sulikban

A telefonhasználat iskolákban mostantól nemcsak helyi szabályokon, hanem országos törvényen is múlik Dél-Koreában. A parlament döntése értelmében 2026 márciusától tilos lesz okoseszközöket használni a tanítási órák idején – kivéve oktatási célból vagy vészhelyzet esetén. A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa az egyre súlyosbodó okostelefon-függőséget a fiatalok körében.

a táskák mellett most már a mobiltelefonokat is ellenőrizhetik a tanárok, miután törvényileg korlátozták a telefonhasználatot az iskolákban. Fotó: Warren/unsplash

Riasztó számok: minden második fiatal telefonfüggő lehet

A döntés hátterében aggasztó statisztikák állnak: a 2024-es kormányzati felmérés szerint a dél-koreai lakosság közel negyede mutat digitális függőséget, de a 10–19 évesek körében ez az arány már eléri a 43 százalékot. Egyre több szülő és pedagógus tapasztalja, hogy a fiatalok képtelenek letenni a telefont, akkor sem, amikor tanulniuk, pihenniük vagy kapcsolatokat építeniük kellene.

A szülők szerint a diákok akkor is a telefonjukra tapadnak, amikor barátaikkal vannak, ami természetesen megnehezíti a társas kapcsolatok és a közösségi élmények kialakulását.

Amikor iskolába mennek, nemcsak tanulniuk kellene, hanem barátokat szerezni és együtt lenni másokkal. Ehelyett minden szünetben visszamennek a telefonhoz

– mondta Choi Eun-young, egy 14 éves fiú édesanyja.

A törvényhozók szerint a telefonhasználat iskolákban zavarja a tanórák menetét, és rontja az oktatás minőségét. A jogszabályt a szerdai parlamenti ülésen meggyőző többséggel fogadták el: a jelenlévő 163 képviselő közül 115-en szavaztak mellette.

A jogszabály lehetőséget biztosít arra is, hogy a tanárok az iskolák egész területén korlátozzák az okoseszközök használatát, és kötelezi az intézményeket arra, hogy oktatást nyújtsanak a diákoknak a digitális eszközök helyes és felelősségteljes használatáról.

Ugyanakkor mentességet élveznek azok a tanulók, akik valamilyen fogyatékossággal vagy speciális oktatási igénnyel élnek, és akiknek a digitális eszköz segédeszközként szolgál.

A tanárok véleménye azonban megoszlik. A konzervatív Koreai Tanárok Szövetsége támogatja a törvényt, mondván, hogy ez végre egy szilárd jogi alapot ad a telefonhasználat visszaszorításához. Egy felmérésük szerint a tanárok 70 százaléka tapasztalt már súlyos zavarokat az órákon az okostelefonok miatt, sőt előfordult, hogy a diákok durván, akár erőszakosan reagáltak a készülékük elvételére.