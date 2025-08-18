Elhunyt a legendás brit színész

87 éves korában elhunyt a legendás Terence Stamp. A brit színész halálhírét családja jelentette be, és rajongók milliói búcsúznak tőle világszerte – írja a Fox News.

Terence Stamp az Amerikai vérbosszú című filmben Fotó: ARTISAN ENTERTAINMENT / Collection ChristopheL via AFP

Terence Stamp halála és öröksége

Elhunyt Terence Stamp brit színész, akit a „Billy Budd”, a „Superman” és a „Priscilla, a sivatag királynője kalandjai” című filmekből ismerhetünk. 87 éves volt. Stamp halálhírét vasárnap hozták nyilvánosságra egy online gyászjelentésben – közölte az Associated Press.

Egy rendkívüli életművet hagy maga után, színészként és íróként egyaránt, amely még hosszú évekig meg fogja érinteni és inspirálni az embereket

– áll családja közleményében.

A több mint hat évtizedes karrier során Terence Stamp emlékezetes alakításokat nyújtott. Első filmszerepéért, az 1962-es Billy Budd című filmben Oscar-díjra is jelölték.

Híressé vált Zod tábornok szerepében a Superman és Superman II filmekben, de Freddie Cleggként a Gyűjtő-ben, valamint Troy őrmesterként a Távol a világ zajától adaptációban is maradandót alkotott.

Stamp 1938-ban született Londonban. Már fiatalon magával ragadta a film világa, és hamarosan a ’60-as évek egyik legkeresettebb színésze lett.

Pályája ugyan a következő évtizedben megtorpant, de a Christopher Reeve főszereplésével készült 1978-as Superman után ismét fellendült. Terence Stamp olyan filmekben szerepelt, mint A vérdíj, Legal Eagles, Oliver Stone Tőzsdecápák című drámája, valamint a Star Wars I. rész – Baljós árnyak. Halálával a filmvilág egyik legkülönlegesebb alakja távozott.