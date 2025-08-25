Egyéjszakás kalandról beszél Németország, meglepő helyről jött a segítség

A történet akkor kapott nagyobb sajtófigyelmet, amikor egy terhes nő e-mailben kereste meg a hamburgi Frieda B. nevű klubot. A nő május 16-án járt a helyen, ahol egy rövid ismeretségből másnapra terhesség lett. Mivel semmi elérhetősége nincs a férfihoz, kétségbeesetten próbálta megtalálni – ehhez kérte a klub segítségét.

A hamburgi klubhoz forduló terhes nő egy májusi buli után próbálja megtalálni gyermeke apját

Fotó: AFP/DPA/HENDRIK SCHMIDT

A klubvezető, Maren Dickers gyorsan reagált, és – a személyes adatokat kitakarva – újraposztolta a levelet a klub közösségi oldalán. Így fogalmazott:

„Ki volt az, aki gyors örömökre vágyott, de most komoly a tét?”

A terhes nő levele:

Helló, kedves Frieda B. csapat!

Lenne egy kérdésem. Május 16-án voltam nálatok, és keresek egy személyt, akit azon a napon nálatok ismertem meg. Sajnos nincsenek meg az elérhetőségei, de ebből a rövid ismeretségből egy terhesség lett.

A kérdésem az lenne, hogy esetleg van-e még fotótok a május 16-i napról? Talán tudnátok nekem segíteni.

Nagyon köszönöm és üdvözlettel

A klubvezető vallomása: ő is így született

A poszt nagy visszhangot váltott ki – sokan nevettek, mások mélységesen felháborodtak a nyilvánosságra hozatalon. Maren Dickers azonban megszólalt, és elmondta:



Ezt most nyilvánosan is vállalom – pontosan ugyanez történt az anyámmal 1970-ben. Egyéjszakás kaland volt, én pedig abból születtem. Tudom, milyen érzés, amikor valaki nem ismeri az apját. Rengeteg gyerek nő fel úgy, hogy nincs válasz a származására.

Ezért is döntött úgy, hogy a saját történetéből kiindulva segít Janinának – még ha a megosztás sokaknak túl erős gesztusnak is tűnt - írja a Focus.

Jogilag fontos, érzelmileg kényes ügy

Bár a megosztás segíthetett Janinának az apaság megállapításához szükséges hatósági eljárásban – ugyanis be kellett bizonyítania, hogy „mindent megtett” az apa felkutatására –, a nő később mégis felháborodott, hogy közzétették a levelét. Maren Dickers szerint viszont a segítségnyújtás vezérelte, nem a figyelem.

Egyelőre nem tudni, sikerült-e kapcsolatba lépnie az apával.

Hasonló eset történt nemrég egy nyaraláson is, ahol egy terhes nő csak a vakáció alatt tudta meg, hogy gyermeket vár – erről korábban az Origo is beszámolt.