A sportnak meghökkentő hatása van az agyra, erre mindenképpen figyelni kell

A kutatók több mint tízezer MRI-felvételt elemeztek, és azt találták, hogy a rendszeres testmozgást végző, aktív életmódot folytatók nagyobb agytérfogattal rendelkeznek bizonyos területeken. Ilyen például a döntéshozásban szerepet játszó homloklebeny vagy a memóriához kapcsolódó hippokampusz. A Sciencealert információi szerint ez is alátámasztja, hogy a rendszeres testmozgás az agy egészségére is pozitív hatással lehet.

Kutatások szerint a rendszeres testmozgás növelheti bizonyos agyterületek térfogatát

A rendszeres testmozgás és az agy egészsége

Érdekes módon a kedvező hatásokhoz nem volt szükség napi 10 000 lépésre: a vizsgálat szerint már kevesebb, mint 4000 lépés is pozitív hatással járt. Ez sokak számára elérhető cél lehet, és arra utal, hogy a mozgás előnyei szélesebb körben hozzáférhetők, mint korábban gondolták.

A szakemberek kiemelik, hogy a rendszeres testmozgás idősebb korban különösen fontos, hiszen hozzájárulhat a kognitív hanyatlás késleltetéséhez, és csökkentheti a demencia kockázatát.