Így néz ki ma a férfi, akinek tetoválás borította az egész testét

Leandro de Souza 13 évesen készíttette el első mintáját, amelyet a Nirvana, a Guns N’ Roses és a Metallica inspirált. Évtizedek alatt aztán odáig jutott, hogy testének 95 százalékát borította tetoválás, ezzel elnyerve a „Brazília legtetováltabb embere” címet. Most azonban más útra lépett: az evangéliumi hit hatására öt lézeres műtéten van túl, amelyek célja, hogy eltüntesse a több mint 170 mintát a testéről – írja a Daily Mail.

Fotó: Twitter

Tetoválás után új élet kezdődött

A férfi mára teljesen felismerhetetlenné vált: haját is visszanöveszti, arcáról eltűntek a minták, és úgy érzi, visszanyerte méltóságát. Követői Instagramon döbbenten kommentelték a változást, volt, aki „Isten igazi csodájának” nevezte a férfi átalakulását.

Leandro saját bevallása szerint tíz éve még mélypontra került: házassága tönkrement, drogokhoz és alkoholhoz nyúlt, miközben cirkuszi látványosságnak érezte magát. Élete azonban akkor fordult jobbra, amikor találkozott az evangéliumi közösséggel. Azóta prédikál börtönben élő családoknak, letette a drogokat és az alkoholt, és a tetoválások eltüntetésével végleg lezárja múltját.

Bár már öt műtéten túl van, három fájdalmas kezelés még vár rá. „Sokkal jobban fáj eltávolíttatni, mint magát a tetoválást megcsináltatni” – vallotta.