Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
test

Így néz ki ma a férfi, akinek tetoválás borította az egész testét

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egykor Brazília legtöbbet tetovált férfijaként tartották számon, ma pedig alig ismernek rá. Leandro de Souza fájdalmas műtéteken esett át, hogy megszabaduljon tetoválásaitól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
testlézereshitműtét

Leandro de Souza 13 évesen készíttette el első mintáját, amelyet a Nirvana, a Guns N’ Roses és a Metallica inspirált. Évtizedek alatt aztán odáig jutott, hogy testének 95 százalékát borította tetoválás, ezzel elnyerve a „Brazília legtetováltabb embere” címet. Most azonban más útra lépett: az evangéliumi hit hatására öt lézeres műtéten van túl, amelyek célja, hogy eltüntesse a több mint 170 mintát a testéről – írja a Daily Mail.

Leandro de Souza testének 95 százalékát tetoválás fedte, most azonban fájdalmas műtétekkel próbál megszabadulni tőlük.
Leandro de Souza testének 95 százalékát tetoválás fedte, most azonban fájdalmas műtétekkel próbál megszabadulni tőlük.
Fotó: Twitter

Tetoválás után új élet kezdődött

A férfi mára teljesen felismerhetetlenné vált: haját is visszanöveszti, arcáról eltűntek a minták, és úgy érzi, visszanyerte méltóságát. Követői Instagramon döbbenten kommentelték a változást, volt, aki „Isten igazi csodájának” nevezte a férfi átalakulását.

Leandro saját bevallása szerint tíz éve még mélypontra került: házassága tönkrement, drogokhoz és alkoholhoz nyúlt, miközben cirkuszi látványosságnak érezte magát. Élete azonban akkor fordult jobbra, amikor találkozott az evangéliumi közösséggel. Azóta prédikál börtönben élő családoknak, letette a drogokat és az alkoholt, és a tetoválások eltüntetésével végleg lezárja múltját.

Bár már öt műtéten túl van, három fájdalmas kezelés még vár rá. „Sokkal jobban fáj eltávolíttatni, mint magát a tetoválást megcsináltatni” – vallotta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!