tífusz

Másnaposságnak hitte, később majdnem belehalt

Egy brit fiatal nő indonéziai utazása majdnem tragédiába torkollott. A kezdetben ártalmatlannak hitt tünetekről hamar kiderült, hogy a súlyos tífusz jelei, amely azonnali orvosi beavatkozást igényelt.
A 27 éves Alysha Pyrgotis, Bradfordból származó hátizsákos turista, először úgy gondolta, hogy rossz közérzete és hányása csupán a túlzott alkoholfogyasztás következménye. Néhány órával később azonban állapota drámaian romlott: magas láz, extrém hasmenés, izom- és csontfájdalom kínozta. Amikor már az ágyból sem tudott felkelni, barátja orvosi segítséget hívott. A DailyMail beszámolója szerint vizsgálatok során kiderült, hogy tífusz okozta a tüneteket – ez a bakteriális betegség kezelés nélkül akár minden ötödik esetben halálos lehet.

Tífusz első jelei összekeverhetők a másnapossággal
Másnaposságnak hitte a halálos tífusz vírust - Illusztráció!
Fotó: Shutterstock

Tífusz egy távoli szigeten: életveszélyben a turista

A fiatal nő éppen az indonéziai Gili Trawangan szigeten tartózkodott, ahol szinte semmilyen kórházi infrastruktúra nincs. Végül egy helyi orvos erősítette meg a diagnózist, és intravénás kezelést kapott egy kis orvosi állomáson. Bár túlélte, a súlyos fertőzés még hetekig gyengítette szervezetét.

Alysha története figyelmeztetés minden utazó számára: Ázsiában, különösen a kisebb szigeteken a higiéniai körülmények gyakran eltérnek az európaitól. A kézmosás, a palackozott vagy forralt víz fogyasztása, valamint a gondosan megválasztott étkezési helyek kulcsfontosságúak lehetnek a tífusz és más fertőzések elkerülésében.

Mi az a tífusz?

  • A tífusz szennyezett étellel vagy vízzel terjed.
  • Tünetei: magas láz, fejfájás, köhögés, hidegrázás, izom- és ízületi fájdalom, fáradtság, étvágytalanság.
  • Kezelése antibiotikumokkal történik.
  • A gyógyult betegek még hónapokig vagy évekig is hordozhatják és terjeszthetik a kórokozót.
  • Megelőzés: rendszeres kézmosás szappannal vagy fertőtlenítő géllel, palackozott vagy forralt víz fogyasztása, alaposan átsült húsok és mosott zöldségek fogyasztása.
  • Kerülni kell a jeget az italokban, a nyers vagy félig főtt húsokat és tengeri herkentyűket, valamint a pasztörizálatlan tejtermékeket.
  • Oltás ajánlott mindenkinek, aki magas kockázatú területre utazik; a védettség kb. három évig tart.

 

