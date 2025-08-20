Másnaposságnak hitte, később majdnem belehalt

A 27 éves Alysha Pyrgotis, Bradfordból származó hátizsákos turista, először úgy gondolta, hogy rossz közérzete és hányása csupán a túlzott alkoholfogyasztás következménye. Néhány órával később azonban állapota drámaian romlott: magas láz, extrém hasmenés, izom- és csontfájdalom kínozta. Amikor már az ágyból sem tudott felkelni, barátja orvosi segítséget hívott. A DailyMail beszámolója szerint vizsgálatok során kiderült, hogy tífusz okozta a tüneteket – ez a bakteriális betegség kezelés nélkül akár minden ötödik esetben halálos lehet.
A fiatal nő éppen az indonéziai Gili Trawangan szigeten tartózkodott, ahol szinte semmilyen kórházi infrastruktúra nincs. Végül egy helyi orvos erősítette meg a diagnózist, és intravénás kezelést kapott egy kis orvosi állomáson. Bár túlélte, a súlyos fertőzés még hetekig gyengítette szervezetét.
Alysha története figyelmeztetés minden utazó számára: Ázsiában, különösen a kisebb szigeteken a higiéniai körülmények gyakran eltérnek az európaitól. A kézmosás, a palackozott vagy forralt víz fogyasztása, valamint a gondosan megválasztott étkezési helyek kulcsfontosságúak lehetnek a tífusz és más fertőzések elkerülésében.
Mi az a tífusz?