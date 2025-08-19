Gyanús csomag miatt evakuálták az egész Times Square-t – videó

Evakuálták a Times Square-t, miután egy gyanús csomagot találtak az New York-i rendőrség körzeti irodája előtt – tájékoztat a New York Post.

Lezártak egy utcát, miután gyanús csomagot találtak a Times Square-en.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A henger alakú, becsomagolt tárgyat helyi idő szerint délelőtt 10:30 körül fedezték fel a 43. utca és a Hetedik Sugárút sarkán, a téren és az utcán tartózkodókat azonnal evakuálták.

A zsúfolt Times Square pillanatok alatt kísértetvárossá vált, csak a tűzszerészek léphettek be az elkerített részre.

Miután a tűzszerészek a csomagot alaposan átvizsgálták, és meggyőződtek arról, hogy nem veszélyes, a lakókat, és a környékbelieket is visszaengedték a területre.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a csomaggal szándékosan pánikot akartak-e kelteni, vagy puszta véletlenről volt szó.