A tisztelet kivívása nem kiabálással vagy fenyegetéssel történik, hanem a szavak tudatos használatával. Néhány pszichológiai trükk és jól megválasztott mondat segíthet abban, hogy erőlködés nélkül érjük el, amit szeretnénk.

A hatékony kommunikáció segít a tisztelet kivívása során (ilusztráció) Fotó: fauxels/pexels

Tisztelet kivívása pszichológiai trükkökkel

A hatékony kommunikáció és a pszichológiai trükkök alkalmazása segít abban, hogy valaki elérje célját anélkül, hogy konfliktusba sodródna.

A harmonikus együttélés alapja a kölcsönös megbecsülés, amelyhez nélkülözhetetlen a nyugodt hangnem és a higgadtság.

A Focus.de cikke szerint hat egyszerű mondat is elég lehet ahhoz, hogy valaki tiszteletet és elismerést kapjon. A cél nem mások manipulálása, hanem egy közös alap megteremtése, amelyben mindenki jól érzi magát. Ezek a tippek segíthetnek abban, hogy ne érezze többé senki, hogy átgázolnak Önön.

6 rövid mondat, amivel azonnal tiszteletet és megbecsülést vívhat ki

1. Közösen keresünk megoldást.

A problémákat nem érdemes elfojtani. Egyedül sem kell mindent megoldania, de másoktól sem várhatja el. A közös munka gyorsabb és jobb eredményeket hoz. Ezzel a mondattal csapatjátékosságot és megbízhatóságot mutat.

2. Szeretnék több információt, hogy meg tudjam ítélni.

Ne kapkodjon, ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket. Ha először minden tényt összegyűjt, a másik fél látja: Ön nem ítélkezik gyorsan, hanem átgondolt és profi.

3. Vállalom.

Nem mindig könnyű kimondani, de aki kiáll a véleménye mellett, valódi belső erőt mutat. Ez nem azt jelenti, hogy más mindig téved, hanem azt, hogy Ön hű marad önmagához, és vállalja a következményeket.

4. Ezt elvégzem …-ig.

A spontaneitás nem mindenhol jó. Ha mások Önre számítanak, fontos, hogy reális célokat tűzzön ki, és tartsa is be őket. Ez megbízhatóvá és hitelessé teszi.

5. Másként látom, mégpedig azért, mert…

Nem mindig kell egyetérteni. De a véleményt alátámasztva, indoklással átadhatja. A „mert” szóval kezdődő mondatok segítenek, hogy a másik megértse az érveit, és azt mutatják: átgondolt, reflektív és kompetens.

6. Köszönöm a megjegyzést, átgondolom.

Kritikát hallani sosem kellemes. De mielőtt visszatámadna, inkább lépjen hátra gondolatban. Ha köszönetet mond, és megígéri, hogy átgondolja, azzal azt üzeni: komolyan veszi a beszélgetést. Ez nemcsak időt ad Önnek, de tiszteletet is ébreszt a másik félben.