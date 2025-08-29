Olcsóbb, mint gondolnád – a tisztítás házi praktikái, amik felérnek a profi módszerekkel

Mielőtt egy másodkézből származó bútort beviszel az otthonodba, fontos alaposan megvizsgálni, hogy nincs-e benne kártevő (például szú vagy termesz). A felületen látható apró lyukak, finom por vagy kongó hang árulkodó lehet. Ha ilyet észlelsz, a bútor könnyen további problémákat okozhat a lakásban. Csak akkor érdemes hazavinni és a tisztítás folyamatát megkezdeni, ha teljesen biztos vagy abban, hogy a darab mentes mindenféle rovaroktól és károsodástól.
Hogyan tisztítsd a fa bútorokat?
Műanyag és laminált bútorok
A makacs foltokat szódabikarbóna és forró víz pasztájával dörzsöld át, majd ecetes-mosogatószeres oldattal töröld tisztára. Végül hideg vízzel öblítsd, és száraz kendővel fejezd be.
Kárpit és kárpitozott bútor felfrissítése
A rozsdás fémek újjávarázsolhatók alufólia segítségével: gyűrd össze, nedvesítsd be vízzel vagy ecettel, és dörzsöld át a felületet. A rozsda gyorsan eltűnik, végül töröld le nedves ronggyal. Ha a rozsda túl mély, jöhet a fémhatású spray-festék.
Ha érdekelnek még hasznos háztartási praktikák, korábban irtunk már más fajta takarítási tippekről is.