Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

trükk

Olcsóbb, mint gondolnád – a tisztítás házi praktikái, amik felérnek a profi módszerekkel

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan szeretnek turkálókban, bolhapiacon vagy akár az utcán talált bútorokat és lakáskiegészítőket hazavinni. A megfelelő tisztítás nélkül azonban könnyen kockáztatjuk, hogy kártevőket vagy szennyeződéseket viszünk be az otthonunkba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
trükktisztitástakaritás

Mielőtt egy másodkézből származó bútort beviszel az otthonodba, fontos alaposan megvizsgálni, hogy nincs-e benne kártevő (például szú vagy termesz). A felületen látható apró lyukak, finom por vagy kongó hang árulkodó lehet. Ha ilyet észlelsz, a bútor könnyen további problémákat okozhat a lakásban. Csak akkor érdemes hazavinni és a tisztítás folyamatát megkezdeni, ha teljesen biztos vagy abban, hogy a darab mentes mindenféle rovaroktól és károsodástól.

A használt bútorok alapos tisztítás után újra ragyogóvá válnak, a szódabikarbóna és ecet segítségével egyszerűen eltávolítható a por, a folt és a rozsda.
A használt bútorok alapos tisztítás után újra ragyogóvá válnak, a szódabikarbóna és ecet segítségével egyszerűen eltávolítható a por, a folt és a rozsda. Fotó:Anton/Unsplash

Tisztítási trükkök minden anyaghoz: fa, műanyag, kárpit és fém bútorok

Hogyan tisztítsd a fa bútorokat?

  • Kezeletlen fa: ne érje víz! Használj puha kefét, porszívót és mikroszálas kendőt, majd ápolásra természetes olajokat (pl. lenolaj).
  • Kezelt fa: meleg víz + mosogatószer + fehér ecet keverékével áttörölhető, majd tiszta, nedves ronggyal lezárható a folyamat.

Műanyag és laminált bútorok

A makacs foltokat szódabikarbóna és forró víz pasztájával dörzsöld át, majd ecetes-mosogatószeres oldattal töröld tisztára. Végül hideg vízzel öblítsd, és száraz kendővel fejezd be.

Kárpit és kárpitozott bútor felfrissítése

  • Porszívózd át alaposan.
  • Fújd be a sarkokat rovarirtó spray-vel (bolhák, atkák ellen).
  • Szórd be szódabikarbóna és eukaliptuszolaj keverékével, hagyd állni, majd porszívózd ki.
  • Foltokra használj kézi folttisztítót, mélyebb tisztításra gőztisztítót.

Fém és króm újraélesztése

A rozsdás fémek újjávarázsolhatók alufólia segítségével: gyűrd össze, nedvesítsd be vízzel vagy ecettel, és dörzsöld át a felületet. A rozsda gyorsan eltűnik, végül töröld le nedves ronggyal. Ha a rozsda túl mély, jöhet a fémhatású spray-festék.

Ha érdekelnek még hasznos háztartási praktikák, korábban irtunk már más fajta takarítási tippekről is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!