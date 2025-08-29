Olcsóbb, mint gondolnád – a tisztítás házi praktikái, amik felérnek a profi módszerekkel

Mielőtt egy másodkézből származó bútort beviszel az otthonodba, fontos alaposan megvizsgálni, hogy nincs-e benne kártevő (például szú vagy termesz). A felületen látható apró lyukak, finom por vagy kongó hang árulkodó lehet. Ha ilyet észlelsz, a bútor könnyen további problémákat okozhat a lakásban. Csak akkor érdemes hazavinni és a tisztítás folyamatát megkezdeni, ha teljesen biztos vagy abban, hogy a darab mentes mindenféle rovaroktól és károsodástól.

A használt bútorok alapos tisztítás után újra ragyogóvá válnak, a szódabikarbóna és ecet segítségével egyszerűen eltávolítható a por, a folt és a rozsda. Fotó:Anton/Unsplash

Tisztítási trükkök minden anyaghoz: fa, műanyag, kárpit és fém bútorok

Hogyan tisztítsd a fa bútorokat?

Kezeletlen fa: ne érje víz! Használj puha kefét, porszívót és mikroszálas kendőt, majd ápolásra természetes olajokat (pl. lenolaj).

Kezelt fa: meleg víz + mosogatószer + fehér ecet keverékével áttörölhető, majd tiszta, nedves ronggyal lezárható a folyamat.

Műanyag és laminált bútorok

A makacs foltokat szódabikarbóna és forró víz pasztájával dörzsöld át, majd ecetes-mosogatószeres oldattal töröld tisztára. Végül hideg vízzel öblítsd, és száraz kendővel fejezd be.

Kárpit és kárpitozott bútor felfrissítése

P orszívózd át alaposan.

Fújd be a sarkokat rovarirtó spray-vel (bolhák, atkák ellen).

Szórd be szódabikarbóna és eukaliptuszolaj keverékével, hagyd állni, majd porszívózd ki.

Foltokra használj kézi folttisztítót, mélyebb tisztításra gőztisztítót.

Fém és króm újraélesztése

A rozsdás fémek újjávarázsolhatók alufólia segítségével: gyűrd össze, nedvesítsd be vízzel vagy ecettel, és dörzsöld át a felületet. A rozsda gyorsan eltűnik, végül töröld le nedves ronggyal. Ha a rozsda túl mély, jöhet a fémhatású spray-festék.

Ha érdekelnek még hasznos háztartási praktikák, korábban irtunk már más fajta takarítási tippekről is.