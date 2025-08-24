Turistamentes szigetek, amikről kevesen tudnak!

Európa titkos szigetei közül talán a Balti-tenger rejtett gyöngyszemei a legkülönlegesebbek. Ruhnu, Vormsi, Kihnu és Abruka szigetei távol maradtak a tömegturizmustól, és sajátos világukat őrizték meg: homokdűnék, világítótornyok, skandináv örökség és különleges kulturális hagyományok teszik őket felejthetetlenné. Ezek a szigetek ideális választást nyújtanak mindazoknak, akik békére és lassabb életritmusra vágynak - írja a Blic.

Ruhnu és Vormsi a Balti-tenger titkos szigetei közé tartoznak. Fotó: Unsplash

Titkos szigetek a Balti-tengeren

A mindössze 150 lakosú Ruhnu különlegessége a Limo strand, ahol a homok énekszerű hangot ad. A sziget világítótornya és Észtország legrégebbi fatemploma különleges történelmi élményt kínál.A hajdani svéd telepesek nyomai ma is láthatók a temetőkben és a kőkeresztekben. Vormsi csendes, kerékpáros és túraútvonalakkal tarkított tájai tökéletesek a lassú felfedezéshez.

Kihnu matriarchális hagyományai, színes népviseletei és UNESCO által elismert szellemi öröksége különleges élményt nyújt. A sziget közössége ma is a hagyományos dalok, táncok és szövés köré épül. Abruka titkos szigete különleges, mivel itt található Európa legészakibb lombhullató erdeje. A legendák és a természet szépsége békés menedékké teszik.