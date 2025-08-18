Hírlevél

Brutális tömegkarambol az A2-esen – videó

Brutális karambol bénította meg a forgalmat Ausztriában az A2-es autópályán. A tömegbalesetben 33 jármű ütközött össze, rengetegen megsérültek, egy embert mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.
Hatalmas tömegbaleset történt vasárnap az A2-es autóályán Laßnitzhöhe közelében – írja a Kronen Zeitung. 

Brutális tömegbaleset történt az A2-esen
Brutális tömegbaleset történt az A2-esen

A tömegbalesetet egy teherautó okozta, amelyből dízel szivárgott az úttestre. 

A folyadékon több a kamion mögött haladó autó megcsúszott, ami karambolokhoz vezetett. 

A helyi mentőszolgálat közlése szerint a balesetben 29 ember sérült meg, köztük egy nő súlyosan, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba. 

A mentés és a műszaki mentés idejére az autópályát teljes szélességében lezárták, a baleset teljesen megbénította a környékbeli forgalmat.

@servustvon Auf der Südautobahn bei Laßnitzhöhe ereignet sich am Sonntag ein Unfall mit 33 Fahrzeugen: Weil ein LKW Diesel verliert, geraten zahlreiche Autos ins Rutschen und es kommt zur Massenkollision. Insgesamt 29 Personen werden laut Rotem Kreuz verletzt – eine junge Frau muss schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Nach stundenlanger Sperre der A2 gibt es in beiden Fahrtrichtungen inzwischen keine Behinderungen mehr. #ServusAmAbend und die #ServusNachrichten jetzt bei ServusTV On streamen. 🇦🇹 🇩🇪 #massencrash #autobahn #a2 #unfall ♬ Originalton - ServusTV On

 

