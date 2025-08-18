Brutális tömegkarambol az A2-esen – videó

A tömegbalesetet egy teherautó okozta, amelyből dízel szivárgott az úttestre.
A folyadékon több a kamion mögött haladó autó megcsúszott, ami karambolokhoz vezetett.
A helyi mentőszolgálat közlése szerint a balesetben 29 ember sérült meg, köztük egy nő súlyosan, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A mentés és a műszaki mentés idejére az autópályát teljes szélességében lezárták, a baleset teljesen megbénította a környékbeli forgalmat.
@servustvon Auf der Südautobahn bei Laßnitzhöhe ereignet sich am Sonntag ein Unfall mit 33 Fahrzeugen: Weil ein LKW Diesel verliert, geraten zahlreiche Autos ins Rutschen und es kommt zur Massenkollision. Insgesamt 29 Personen werden laut Rotem Kreuz verletzt – eine junge Frau muss schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Nach stundenlanger Sperre der A2 gibt es in beiden Fahrtrichtungen inzwischen keine Behinderungen mehr. #ServusAmAbend und die #ServusNachrichten jetzt bei ServusTV On streamen. 🇦🇹 🇩🇪 #massencrash#autobahn#a2#unfall♬ Originalton - ServusTV On
