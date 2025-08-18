Brutális tömegkarambol az A2-esen – videó

Hatalmas tömegbaleset történt vasárnap az A2-es autóályán Laßnitzhöhe közelében – írja a Kronen Zeitung.

Brutális tömegbaleset történt az A2-esen

A tömegbalesetet egy teherautó okozta, amelyből dízel szivárgott az úttestre.

A folyadékon több a kamion mögött haladó autó megcsúszott, ami karambolokhoz vezetett.

A helyi mentőszolgálat közlése szerint a balesetben 29 ember sérült meg, köztük egy nő súlyosan, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A mentés és a műszaki mentés idejére az autópályát teljes szélességében lezárták, a baleset teljesen megbénította a környékbeli forgalmat.