Görögország figyelmeztet: Törökország kettészakítaná az Égei-tengert

Törökország Evrosztól egészen a Dodekanészosz-szigetek déli részéig húzódó tengeri területekre saját zónájaként tekint – ezzel gyakorlatilag kettéosztaná az Égei-tengert – írja az Exxpress.

Athén: egyre nagyobb fenyegetést jelent Ankara

Ez egy nagy és növekvő fenyegetés, amelyre Görögországnak készen kell állnia – lehetőleg már ma, nem holnap

– jelentette ki Nikosz Dendiasz a görög parlamentben. A védelmi miniszter hangsúlyozta: Athénnak minden eszközt meg kell teremtenie ahhoz, hogy szükség esetén meg tudja védeni magát „egy egyre erősebb és követelőzőbb szomszéddal szemben”.

A görög kormány szerint Ankara a „Kék Haza” térképpel olyan tengeri területeket kíván bekebelezni, amelyek közé tartozik Limnosz, Leszbosz, Khíosz és Kréta keleti része is. Ezek a szigetek azonban a nemzetközi jog szerint görög fennhatóság alá tartoznak. A görög sajtó szerint a vitatott térképek példányai katonai iskolák falán is fellelhetők Törökországban, sőt egyes török tankönyvekben is szerepelnek.

A „Kék Haza” (Mavi Vatan) egy 2006-ban megfogalmazott török geopolitikai doktrína, amely Törökország kizárólagos gazdasági övezetének (EEZ) kiterjesztését szorgalmazza a Fekete-tengeren, az Égei-tengeren és a kelet-mediterrán térségben.

Törökország-Görögország konfliktusa: tengeri jogviták és energiapolitikai ellentétek

A két ország régóta vitázik az Égei- és a Földközi-tenger alatti földgáz- és kőolaj-lelőhelyek kiaknázásának jogáról. Görögország és Ciprus elutasítják Törökország igényeit a térségben történő fúrásokra, amelyek gyakran ütköznek az ENSZ tengerjogi egyezményével is. Athén szerint Ankara legutóbbi lépése tovább gyengíti a nemzetközi jog alapelveit, különösen a tengeri szuverenitás terén.

Sok az olyan probléma, amely ma napi szinten fenyeget bennünket – mint például a Kék Haza koncepció –, tíz évvel ezelőtt még nem létezett”

– tette hozzá Dendias.

Nikosz Dendiasz görög védelmi miniszter Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Ma viszont valóság, amellyel szembe kell néznünk.

A görög vezetés szerint sürgős nemzetközi reakcióra van szükség, hogy megelőzzék a további eszkalációt az Égei-tengeren, és fenntartsák a térség stabilitását.