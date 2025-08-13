Torokrákot kapott az orális szextől – ez a sztori minden férfit ledöbbentett

A férfi 2023 novemberében észlelte a duzzanatot a nyaka jobb oldalán. Eleinte arra gondolt, hogy csupán megfázás vagy túlterhelés miatt duzzadtak meg a nyirokcsomói. Ám amikor a csomó két hét után sem múlt el, orvoshoz fordult. A vizsgálatok hamar kiderítették a lesújtó igazságot: torokrákja van, méghozzá a humán papillomavírus (HPV) által okozva – amit orális szex során kaphatott el akár 40 évvel ezelőtt – írja a Daily Mail.

HPV okozta torokrákkal diagnosztizálták a férfit

Fotó: Unsplash

Azt hittem, a doki viccel, amikor azt mondta, hogy torokrákom van orális szextől

– emlékszik vissza Frank.

Az orvosok szerint a vírusformából, amit a biopsziában találtak, pontosan következtetni lehetett arra, hogy a fertőzés már évtizedekkel ezelőtt történhetett. A HPV-fertőzés orális úton is terjed, és bár legtöbbször magától elmúlik, bizonyos esetekben – főleg, ha a vírus hosszú ideig lappang – daganatos elváltozásokhoz vezethet.

Torokrákot kapott orális szextől – ezek a tünetek lehetnek árulkodóak

A férfi az utólag visszatekintve már több árulkodó jelet is észlelt: gyakori éjszakai vizelés, fáradékonyság, és persze a megduzzadt nyirokcsomó a nyakon. Ezeket azonban mind a korral vagy az életmóddal magyarázta.

A férfi ma már mindenkit arra bátorít, hogy ne bagatellizálja az apró tüneteket, és ne szégyelljen orvoshoz fordulni. Sőt, a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektet: szerinte a HPV elleni védőoltás életmentő lehet.