Egy 17 éves terhes tinédzser tragédiája rázta meg Amerikát

Szívszorító tragédia rázta meg Amerikát. Ponchatoula városában, Louisianában a 17 éves Katelynn Strate-et fejbe lőtték egy közúti vita során.

Egy közúti vita torkollott tragédiába Amerikába

Fotó: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lány 28 hetes terhes volt, amikor a másik autó sofőrje, az 54 éves Barry West tűz alá vette azt az kocsijukat, amelyben ő utasként utazott.

Az incidens egy „követési távolság” miatti vitából alakult ki. A két jármű előbb egymást előzgette, fékezgette, majd West úgy gondolta, egy lövéssel lezárja a vitát.

A golyó Katelynn fejét találta el.

A lányt azonnal kórházba szállították, ahol gépekre kapcsolták, ám az életét már nem tudták megmenteni – írja a Fox News. Az orvosok sürgősségi császármetszést hajtottak végre a lányon, így a kisbaba – aki kb. 1,7 kg-osan született – túlélte, és jelenleg a neonatális intenzív osztályon van, állapota stabil.

A tragédia elkövetőjét letartóztatták

West azt állította, hogy őt lőtték meg először, de a rendőrség nem talált erre bizonyítékot. A férfit letartóztatták másodfokú gyilkosság, háromrendbeli gyilkossági kísérlet, fegyverhasználat és akadályoztatás vádjával. Katelynn családja a tragédia után a lány szerveit felajánlották, így halálával több ember életét is megmenthette. A helyi hatóságok és közösség arra kér mindenkit, hogy támogassák a gyászoló családot és tanuljanak az esetből.

A halálos lövöldözések sajnos szinte mindennaposak az Amerikai Egyesült Államokban.