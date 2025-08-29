Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pornóbotrány robbant ki Olaszországban, Melonit is belerángatták

lövöldözés

Egy 17 éves terhes tinédzser tragédiája rázta meg Amerikát

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szörnyű bűncselekmény történt Louisianában. Egy 17 éves terhes lányt fejbe lőttek egy közúti vitában, a tragédia során életét elveszette, de a babája túlélte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövöldözésterheslány

Szívszorító tragédia rázta meg Amerikát. Ponchatoula városában, Louisianában a 17 éves Katelynn Strate-et fejbe lőtték egy közúti vita során.

MINNEAPOLIS, MN - MAY 26: A police car drives by as protesters clash with police while demonstrating against the death of George Floyd outside the 3rd Precinct Police Precinct on May 26, 2020 in Minneapolis, Minnesota. Four Minneapolis police officers have been fired after a video taken by a bystander was posted on social media showing Floyd's neck being pinned to the ground by an officer as he repeatedly said, "I cant breathe". Floyd was later pronounced dead while in police custody after being transported to Hennepin County Medical Center. Stephen Maturen/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), tragédia
Egy közúti vita torkollott tragédiába Amerikába
Fotó: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lány 28 hetes terhes volt, amikor a másik autó sofőrje, az 54 éves Barry West tűz alá vette azt az kocsijukat, amelyben ő utasként utazott. 

Az incidens egy „követési távolság” miatti vitából alakult ki. A két jármű előbb egymást előzgette, fékezgette, majd West úgy gondolta, egy lövéssel lezárja a vitát. 

A golyó Katelynn fejét találta el.

A lányt azonnal kórházba szállították, ahol gépekre kapcsolták, ám az életét már nem tudták megmenteni – írja a Fox News. Az orvosok sürgősségi császármetszést hajtottak végre a lányon, így a kisbaba – aki kb. 1,7 kg-osan született – túlélte, és jelenleg a neonatális intenzív osztályon van, állapota stabil.

A tragédia elkövetőjét letartóztatták

West azt állította, hogy őt lőtték meg először, de a rendőrség nem talált erre bizonyítékot. A férfit letartóztatták másodfokú gyilkosság, háromrendbeli gyilkossági kísérlet, fegyverhasználat és akadályoztatás vádjával. Katelynn családja a tragédia után a lány szerveit felajánlották, így halálával több ember életét is megmenthette. A helyi hatóságok és közösség arra kér mindenkit, hogy támogassák a gyászoló családot és tanuljanak az esetből.

A halálos lövöldözések sajnos szinte mindennaposak az Amerikai Egyesült Államokban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!