Rendkívüli

Újabb háború kezdődik? Amerikai hadihajóflotta indult egy ország ellen

Szánthó Miklós: Magyar Péter a brüsszeli elit új arca

42 perce
A Tranzit fesztiválon Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövetével és Bayer Zsolt publicistával közösen tartott tartott panelbeszélgetésen Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója úgy fogalmazott: Magyar Péter nem más, mint egy gyenge minőségű brüsszeli importáru, aki a korábbi baloldali programot fényezi új csomagolásban. Szerinte a „megszorítás, adóemelés, a családtámogatások leépítése” az a politikai menü, amit Brüsszel rendre felkínál, most épp Magyar Péter tolmácsolásában.
Szánthó Miklós

Szánthó szerint Magyar Péter színre lépése nem véletlen, hanem pontosan illeszkedik abba a brüsszeli stratégiába, amely rendszeresen a magyar emberek érdekeivel szemben dolgozik. 

Kiemelte: „A brüsszeli mélyállam jogi eszközökkel csomagolja be a politikai támadásokat”, ezekkel próbálják ellehetetleníteni a jobboldali politikusokat, vagy háttéralkukon keresztül kormányzásra alkalmatlan koalíciókat erőltetnek rá nemzetállamokra.

A külpolitikáról szólva Takács Szabolcs azt mondta: „civilizációs” szövetség van a Donald Trump-adminisztráció és a magyar jobboldal között. Szánthó Miklós hozzátette: Magyarországnak kis országként is határozottan kell képviselnie a saját érdekeit: „Önző külpolitikára van szükség, amely egyszerre őrzi meg az uniós tagság előnyeit, és épít jó kapcsolatokat más nagyhatalmakkal is.” Aki ezt kétségbe vonja – fogalmazott –, az a magyar érdekek ellen beszél.

 

