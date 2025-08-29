Szánthó Miklós: Magyar Péter a brüsszeli elit új arca

Szánthó szerint Magyar Péter színre lépése nem véletlen, hanem pontosan illeszkedik abba a brüsszeli stratégiába, amely rendszeresen a magyar emberek érdekeivel szemben dolgozik.

Kiemelte: „A brüsszeli mélyállam jogi eszközökkel csomagolja be a politikai támadásokat”, ezekkel próbálják ellehetetleníteni a jobboldali politikusokat, vagy háttéralkukon keresztül kormányzásra alkalmatlan koalíciókat erőltetnek rá nemzetállamokra.

A külpolitikáról szólva Takács Szabolcs azt mondta: „civilizációs” szövetség van a Donald Trump-adminisztráció és a magyar jobboldal között. Szánthó Miklós hozzátette: Magyarországnak kis országként is határozottan kell képviselnie a saját érdekeit: „Önző külpolitikára van szükség, amely egyszerre őrzi meg az uniós tagság előnyeit, és épít jó kapcsolatokat más nagyhatalmakkal is.” Aki ezt kétségbe vonja – fogalmazott –, az a magyar érdekek ellen beszél.