Megdöbbentő részletek: így nézhet ki Donald Trump béketerve

Az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciái akár amerikai katonák ukrajnai állomásoztatását is magukban foglalhatják – írja az Axios Donald Trump amerikai elnök egyik tanácsadójára hivatkozva.

Donald Trump egy korábbi csúcson tette helyre az ukrán elnököt (Fotó: Jim Lo Scalzo / MTI/EPA pool)

Egy másik tanácsadó ugyanakkor hangsúlyozta: a kérdés még nincs véglegesen eldöntve, és „nem a sajtóban fogják lefolytatni a tárgyalásokat”.

Korábban Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott: Washington garanciáinak megadása „nagyon fontos lépés lenne”.

A hétvégén Friedrich Merz német kancellár is megerősítette, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közösen kész biztonsági garanciákat adni Kijevnek. A Bloomberg értesülései szerint ezek akár „légifedezetet” is jelenthetnek.

A CNN pedig arról számolt be, hogy Trump európai vezetőkkel olyan konstrukcióról tárgyalt, amely az 5. cikkelyhez hasonlítana a NATO alapokmányából – vagyis egy Ukrajna elleni fegyveres támadást úgy kezelnének, mintha a teljes közösséget érné támadás. A csatorna ugyanakkor kiemelte: a NATO hivatalosan nem venne részt a garanciarendszerben.

Korábban az Origo arról írt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész kompromisszumot kötni az orosz–ukrán frontvonal mentén a háború lezárása érdekében. Egy magas rangú tisztviselő szerint Zelenszkij célja egy „produktív békefolyamat” elindítása, ugyanakkor kizárta a „lehetetlen lépéseket”, például az ukrán csapatok visszavonását a Donyecki és Luhanszki régiókból. Az elnök környezetéből úgy fogalmaztak: Kijev kész egy olyan „emészthető kompromisszumra”, amelyet az ukrán társadalom is elfogadhat. Egy biztonsági vezető hozzátette, hogy bármilyen megállapodásnak „valódi erővel” kell rendelkeznie, például a NATO támogatásával, mert az orosz kapcsolatok kérdése mindig az erőviszonyokról szól.