Trump rendkívül fontos kéréssel fordult Melonihoz!

A Sky News beszámolója szerint Trump és Meloni telefonbeszélgetést folytattak, amelyben az amerikai elnök felvetette, hogy az olasz főváros szolgálhatna helyszínéül a közelgő amerikai–orosz csúcstalálkozónak. Az olasz kormányfő készségesen fogadta az ötletet, a Corriere della Sera szerint támogatásáról biztosította Washingtont.

Ugyanakkor a moszkvai reakció tartózkodó volt: az orosz TASS hírügynökség egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva közölte, hogy Róma nem valószínű helyszínként szerepel a tárgyalásokban, mivel az orosz fél túl közelinek tartja az olasz kormányt Kijevhez.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója megerősítette, hogy az Egyesült Államok és Oroszország megegyeztek egy elnöki találkozó megszervezéséről a következő napokban. Az amerikai Fox News információi szerint a találkozó augusztus 11-én valósulhat meg, de a pontos helyszínt még nem véglegesítették.

A római helyszín logisztikai és diplomáciai szempontból is kedvező lenne az Egyesült Államok számára, Moszkva azonban – a jelenlegi geopolitikai viszonyok fényében – más, „semlegesebb” helyszínt preferálna.

A találkozóval kapcsolatban sem az amerikai, sem az orosz elnöki hivatal nem adott ki hivatalos közleményt.