Megvan, miben állapodott meg Trump és Putyin Alaszkában

Donald Trump amerikai elnök szerint sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a szombati Mandiner.
A találkozót követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, valamint több európai vezetővel és a NATO főtitkárával is – derült ki Trump Truth Social-bejegyzéséből.
Az amerikai elnök közölte: a felek egyetértettek abban, hogy
az orosz–ukrán háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás megkötése lenne,
nem pedig egy ideiglenes tűzszünet, amely gyakran nem bizonyul tartósnak. Trump hozzátette:
Zelenszkij hétfő délután a washingtoni Fehér Házba, az Ovális irodába érkezik.
Amennyiben az egyeztetések eredményesek lesznek,
a következő lépés egy újabb találkozó megszervezése lehet Putyinnal. Ezáltal emberek millióinak életét sikerülhet megmenteni
– fogalmazott Trump a bejegyzés végén.