Megvan, miben állapodott meg Trump és Putyin Alaszkában

Donald Trump amerikai elnök szerint sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a szombati Mandiner.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fognak a közös sajtótájékoztató végén az alaszkai Anchorage-ben

Fotó: Drew Angerer / AFP

A találkozót követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, valamint több európai vezetővel és a NATO főtitkárával is – derült ki Trump Truth Social-bejegyzéséből.

Az amerikai elnök közölte: a felek egyetértettek abban, hogy

az orosz–ukrán háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás megkötése lenne,

nem pedig egy ideiglenes tűzszünet, amely gyakran nem bizonyul tartósnak. Trump hozzátette:

Zelenszkij hétfő délután a washingtoni Fehér Házba, az Ovális irodába érkezik.

Amennyiben az egyeztetések eredményesek lesznek,

a következő lépés egy újabb találkozó megszervezése lehet Putyinnal. Ezáltal emberek millióinak életét sikerülhet megmenteni

– fogalmazott Trump a bejegyzés végén.