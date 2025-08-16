Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Donald Trump

Megvan, miben állapodott meg Trump és Putyin Alaszkában

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A felek egyetértettek abban, hogy mi lenne jobb egy tűzszünetnél, és melyek a következő lépések. A Trump és Putyin közötti tárgyalás eredményei szivárognak, még ha lassan is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpAlaszkábanTrump-PutyinbékemegállapodásZelenszkijVlagyimir Putyineredmények

Donald Trump amerikai elnök szerint sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a szombati Mandiner.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fognak a közös sajtótájékoztató végén az alaszkai Anchorage-ben
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fognak a közös sajtótájékoztató végén az alaszkai Anchorage-ben
Fotó: Drew Angerer / AFP

A találkozót követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, valamint több európai vezetővel és a NATO főtitkárával is – derült ki Trump Truth Social-bejegyzéséből.

Az amerikai elnök közölte: a felek egyetértettek abban, hogy

az orosz–ukrán háború lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás megkötése lenne,

nem pedig egy ideiglenes tűzszünet, amely gyakran nem bizonyul tartósnak. Trump hozzátette:

Zelenszkij hétfő délután a washingtoni Fehér Házba, az Ovális irodába érkezik.

Amennyiben az egyeztetések eredményesek lesznek,

a következő lépés egy újabb találkozó megszervezése lehet Putyinnal. Ezáltal emberek millióinak életét sikerülhet megmenteni

– fogalmazott Trump a bejegyzés végén.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!