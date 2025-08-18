Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

orosz-ukrán háború

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök az Axios értesülései szerint majdnem megszakította a tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal, miután az orosz államfő öt ukrán régió, köztük Donyeck teljes orosz ellenőrzését követelte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúDonald TrumpVlagyimir Putyin

Az Axios beszámolója szerint az alaszkai találkozón Vlagyimir Putyin rendkívül kemény feltételeket fogalmazott meg Donald Trumpnak az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban. Az orosz elnök azt mondta, hogy Oroszország teljes ellenőrzést akar gyakorolni öt ukrán régió, köztük a Donyecki terület felett.

Trump
Trump majdnem faképnél hagyta Putyint
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Egy forrás szerint Putyin olyan hajthatatlanul ragaszkodott követeléseihez, hogy Trump már a tárgyalások megszakítására készült. „Ha a Donyecki régióról beszélünk, és nincs kompromisszum, akkor nincs értelme folytatni a tárgyalásokat” – idézte az Axios Trump szavait.

A lap információi szerint Putyin végül elállt a maximalista követelésektől, és a tárgyalások folytatódtak.

Az Origo korábban megírta: Donald Trump béketerve megdöbbentő részleteket tartalmazhat. Az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciái akár amerikai katonák ukrajnai állomásoztatását is jelenthetik. Trump erről európai vezetőkkel és tanácsadóival is egyeztet, de a döntés egyelőre nem végleges. Egyik tanácsadója szerint „nem a sajtóban fogják lefolytatni a tárgyalásokat”.

Nemrég Volodimir Zelenszkij is jelezte álláspontját. Megírtuk, hogy az ukrán elnök kész kompromisszumra a frontvonal mentén a háború lezárása érdekében, ugyanakkor kizárta az „lehetetlen lépéseket”, például a Donyecki és Luhanszki régiók feladását. Kijev célja egy „produktív békefolyamat” elindítása, amelyet az ukrán társadalom is elfogadhat, miközben a biztonsági garanciákat – például a NATO szerepvállalását – kulcsfontosságúnak tartja.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!