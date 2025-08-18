Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

Az Axios beszámolója szerint az alaszkai találkozón Vlagyimir Putyin rendkívül kemény feltételeket fogalmazott meg Donald Trumpnak az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban. Az orosz elnök azt mondta, hogy Oroszország teljes ellenőrzést akar gyakorolni öt ukrán régió, köztük a Donyecki terület felett.

Trump majdnem faképnél hagyta Putyint

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Egy forrás szerint Putyin olyan hajthatatlanul ragaszkodott követeléseihez, hogy Trump már a tárgyalások megszakítására készült. „Ha a Donyecki régióról beszélünk, és nincs kompromisszum, akkor nincs értelme folytatni a tárgyalásokat” – idézte az Axios Trump szavait.

A lap információi szerint Putyin végül elállt a maximalista követelésektől, és a tárgyalások folytatódtak.

Az Origo korábban megírta: Donald Trump béketerve megdöbbentő részleteket tartalmazhat. Az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciái akár amerikai katonák ukrajnai állomásoztatását is jelenthetik. Trump erről európai vezetőkkel és tanácsadóival is egyeztet, de a döntés egyelőre nem végleges. Egyik tanácsadója szerint „nem a sajtóban fogják lefolytatni a tárgyalásokat”.

Nemrég Volodimir Zelenszkij is jelezte álláspontját. Megírtuk, hogy az ukrán elnök kész kompromisszumra a frontvonal mentén a háború lezárása érdekében, ugyanakkor kizárta az „lehetetlen lépéseket”, például a Donyecki és Luhanszki régiók feladását. Kijev célja egy „produktív békefolyamat” elindítása, amelyet az ukrán társadalom is elfogadhat, miközben a biztonsági garanciákat – például a NATO szerepvállalását – kulcsfontosságúnak tartja.