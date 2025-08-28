Hírlevél

Donald Trump

Trump döbbenetes dolgot mondott Taylor Swiftről

„Utálom Taylor Swiftet” – harsogta tavaly az amerikai elnök Taylor Swifttel kapcsolatban. Most mégis az évszázad lakodalmának nevezett esemény kapcsán szokatlan gesztust tett Trump. Az amerikai elnök jókívánságokat küldött az énekesnőnek és vőlegényének.
Donald TrumpelnökénekesnőTaylor Swift

Trump ismét meglepetést okozott: korábbi ellenségét, Taylor Swift énekesnőt most nyilvánosan dicsérte, és sok szerencsét kívánt az eljegyzett párnak – írja a Daily Star.

WASHINGTON, DC - AUGUST 26: U.S. President Donald Trump holds a cabinet meeting with members of his administration in the Cabinet Room of the White House on August 26, 2025 in Washington, DC. This is the seventh cabinet meeting of Trump's second term. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump „Swiftyvé” válhatott?

Donald Trump éles fordulatot vett, amikor a kabinetülésen újságírók előtt azt mondta: „Sok szerencsét kívánok nekik.” Az amerikai elnök a Taylor Swift–Travis Kelce eljegyzésre reagált így, annak ellenére, hogy tavaly még ellenségként aposztrofálta az énekesnőt.

Utálom Taylor Swiftet

– mondta Donald Trump, amikor a popsztár nyíltan Kamala Harris mellett állt ki a kampányban.

Most azonban Trump a politikai ellentéteket félretéve elismerően szólt. „Szerintem ő (Travis) nagyszerű játékos. Nagyszerű fickó. Ő (Taylor Swift) pedig nagyszerű ember” – mondta, majd sok szerencsét kívánt a párnak. 

Apró hiba, ami a magyar és amerikai olvasóknak is gondot okozhat, hogy Trump a „terrific person” kifejezést használta Taylor Swiftre. A „terrific person” kifejezés mai amerikai angolban pozitívat jelent: „nagyszerű ember”. Azonban a „terrific” régebbi jelentése „rettenetes, ijesztő”, és egyesek ironikusan is értelmezhetik Trump szájából Swift múltbeli bírálatai miatt.

Ön mit gondol? Trump dicsérte, vagy támadta az énekesnőt? Esetleg megint kettős játékot űz?

 

 

