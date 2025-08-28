Trump döbbenetes dolgot mondott Taylor Swiftről

Trump ismét meglepetést okozott: korábbi ellenségét, Taylor Swift énekesnőt most nyilvánosan dicsérte, és sok szerencsét kívánt az eljegyzett párnak – írja a Daily Star.

Donald Trump Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump „Swiftyvé” válhatott?

Donald Trump éles fordulatot vett, amikor a kabinetülésen újságírók előtt azt mondta: „Sok szerencsét kívánok nekik.” Az amerikai elnök a Taylor Swift–Travis Kelce eljegyzésre reagált így, annak ellenére, hogy tavaly még ellenségként aposztrofálta az énekesnőt.

Utálom Taylor Swiftet

– mondta Donald Trump, amikor a popsztár nyíltan Kamala Harris mellett állt ki a kampányban.

Most azonban Trump a politikai ellentéteket félretéve elismerően szólt. „Szerintem ő (Travis) nagyszerű játékos. Nagyszerű fickó. Ő (Taylor Swift) pedig nagyszerű ember” – mondta, majd sok szerencsét kívánt a párnak.

Apró hiba, ami a magyar és amerikai olvasóknak is gondot okozhat, hogy Trump a „terrific person” kifejezést használta Taylor Swiftre. A „terrific person” kifejezés mai amerikai angolban pozitívat jelent: „nagyszerű ember”. Azonban a „terrific” régebbi jelentése „rettenetes, ijesztő”, és egyesek ironikusan is értelmezhetik Trump szájából Swift múltbeli bírálatai miatt.

Ön mit gondol? Trump dicsérte, vagy támadta az énekesnőt? Esetleg megint kettős játékot űz?