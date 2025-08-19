Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

A hívást nem a tárgyalóteremben, hanem a Fehér Ház egy másik részében bonyolította le, majd a találkozó a tervek szerint folytatódott. Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy csak a megbeszélések lezárása után hívja fel az orosz elnököt, ám végül még a tanácskozás közben sor került a telefonbeszélgetésre - írta a portál.

Emmanuel Macron érkezik a Fehér Házhoz

Fotó: AFP

Mint ismert, az augusztus 18-i washingtoni találkozón Zelenszkij előbb négyszemközt tárgyalt Trumppal, majd csatlakozott a francia, a német és a brit miniszterelnök, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A megbeszélés során Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, és jelezte: dolgozik egy személyes Putin–Zelenszkij-találkozó előkészítésén, amelyhez később ő maga is csatlakozna.

Megírtuk, hogy szokatlan jelenetek zajlottak Washingtonban a Trump–Zelenszkij csúcstalálkozó előtt. Az amerikai elnök ugyanis nem jelent meg a Fehér Ház déli kapujánál, hogy személyesen fogadja az érkező európai vezetőket. Emmanuel Macront, Ursula von der Leyent, Giorgia Melonit és más államfőket mindössze Monica Crowley protokollfőnök üdvözölte. A lépés diplomáciai üzenetértékűnek tűnik, hiszen Trump rendszerint maga köszönti a kiemelt nemzetközi vendégeket.