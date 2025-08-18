Trump megszólalt: elmondta, mi történt a Zelenszkij-találkozón

Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a mai napon várhatóan megszülethet a megállapodás az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, miután találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban.

„Ma szinte mindenben megegyezésre fogunk jutni, beleértve a biztonsági kérdéseket is” – mondta Trump az East Roomban Zelenszkij és több európai vezető társaságában. A beszélgetés elején az amerikai elnök azt hangsúlyozta, hogy végső soron az ukrán és az orosz elnökön múlik a béke:

„Úgy érzem, Ön és Putyin elnök valamilyen megoldást találnak. Végső soron ez a döntés csak Önön és az ukrán népen múlik, együttműködve Putyin elnökkel. Úgy gondolom, nagyon jó dolgok fognak történni.”

A biztonsági garanciák a tervek szerint kompromisszumos megoldást jelenthetnek: ezek védelmet adnának Ukrajnának, de nem járnának a NATO-tagság elnyerésével – amelyet Moszkva eddig határozottan ellenzett. Trump különmegbízottja, Steve Witkoff korábban úgy fogalmazott, hogy ezek a feltételek „az 5. cikkhez hasonló védelmet” nyújtanának, hasonlóan a NATO-tagállamokhoz.

Trump ugyanakkor arról is beszélt, hogy egy hármas találkozóra is sor kerülhet közte, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között.

„Szerintem inkább az a kérdés, mikor lesz, nem pedig az, hogy lesz-e” – mondta az amerikai elnök. Hozzátette: a mai tárgyalásokat követően gyorsan felhívja Putyint, hogy egyeztessenek a csúcstalálkozó megszervezéséről - írta a CNN.