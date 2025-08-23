Tüdőrák? – Ezek az ételek akkor is veszélyt jelentenek, ha soha nem gyújtott rá!

Aggasztó tudományos kutatási eredményekről közölt összefoglalót a Fitbook. Eszerint még a nemdohányzókat is komolyan fenyegetheti a tüdőrák kialakulásának veszélyes akkor, ha ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak. Az ultrafeldolgozott élelmiszerekről eddig is ismert volt, hogy hozzájárulhatnak szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásához, bélrendszeri problémákhoz, elhízáshoz, ám most az is kiderült: 41 százalékkal növelik a rettegett rákbetegség-fajta, a tüdőrák kialakulásának esélyét.
A tüdőrák kockázati tényezői között továbbra is első helyen áll a dohányzás, mely jelentősen növeli kialakulásának kockázatát – attól függetlenül, hogy a statisztikai adatok alapján a tüdőrák-betegek 12 százaléka soha nem dohányzott (egyes adatok alapján ez az arány akár a 20 százalékot is elérheti, az Origo cikkét a témában itt találja). A nagyobb időtávú adatokat vizsgálva az látható, hogy a nemdohányzók körében is növekszik a tüdőrákos megbetegedések aránya. Ráadásul most egy új, igen aggasztó veszélyforrást azonosítottak a tüdőrák esetében, mely rohanó világunkban nagyon sok embert érinthet életmódja alapján: az ultrafeldolgozott élelmiszerek nagymértékű fogyasztása számos krónikus betegséggel, például elhízással, szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint rákbetegségek kialakulásával is összefüggésbe hozható.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek olyan, az élelmiszeripari eljárások során erősen módosított élelmiszerek, amelyek bár fogyasztás szempontjából teljesen biztonságosak, egyéni preferencia szerint akár még ízletesek is, ám számos adalékanyagot, aromát és tartósítószert tartalmazhatnak. Például
Ezek rendszeresen fogyasztva komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, e kockázatok sorába pedig most a rákos megbetegedések is beléptek.
Egy kínai-amerikai kutatócsoport azt vizsgálta, hogy a nagy mennyiségű fogyasztása az ultafeldolgozott élelmiszereknek növeli-e a tüdőrák – különösen a két fő típus, a nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) és a kissejtes tüdőrák (SCLC) – kockázatát. A kutatók elemzésüket egy nagy időpaneles (sok évet felölelő) amerikai átfogó rákszűrési vizsgálat (prosztata-, tüdő-, vastagbél- és petefészekrák) hatalmas databázisára alapozták. Ebben összesen 101 732 felnőtt adatait vizsgálták, akik a vizsgálat kezdetén egy átfogó életmód kérdőívet és egy validált étrendi előzményeket tartalmazó kérdőívet is kitöltőttek.
A kutatók elvégezték az élelmiszerek kategorizálását is, ezen belül kalóriabevitel alapján határozták meg az ultrafeldolgozott élelmiszerek csoportjait is. Ezeket négy alcsoportra bontották (kvartilis), az ultrafeldolgozott élelmiszerkből a fogyasztás átlagos napi mértéke 2,8 volt. A nyomonkövetési idő a résztvevők esetében átlagosan 12,2 évig tarott, ezen időszak alatt orvosi feljegyzések keletkeztek az észlelt, diagnosztizált rákos megbetegedésekről. Az eredmények kiértékelése drámai következtetésekhez vezetett.
A követési időszak alatt összesen 1706 tüdőrákos eset fordult elő, köztük 1473 nem kissejtes tüdőrákos (NSCLC) és 233 kissejtes tüdőrákos (SCLC) eset. Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből a fogyasztás legmagasabb negyedébe (negyedik kvartilis: napi hat adag) tartozó egyéneknél szignifikánsan nagyobb volt a kockázata a következőknek:
Ezek az összefüggések akkor is kimutathatók voltak, ha az elemzést a kutatási mintán további jellemzőkre bontva – például életkor, nem, dohányzási státusz vagy testtömegindex – is elvégezték.
A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása eddig a valós hatásnál lényegesen alábecsültebb kockázati tényező lehet a tüdőrák esetében, függetlenül az olyan alapvető okoktól, mint a dohányzás jelentette kockázat.
Ez azért is aggasztó, mert mint a tanulmány szerzői rámutatnak,
globálisan a napi energiabevitel akár 60 százalékát is ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásával fedezheti a Föld lakossága.
A másik irányból közelítve a következtetéshez: még a nemdohányzók is csökkenthető a tüdőrák kockázata alacsony feldolgozottságú élelmiszereket tartalmazó étrenddel.