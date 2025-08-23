Tüdőrák? – Ezek az ételek akkor is veszélyt jelentenek, ha soha nem gyújtott rá!

Aggasztó tudományos kutatási eredményekről közölt összefoglalót a Fitbook. Eszerint még a nemdohányzókat is komolyan fenyegetheti a tüdőrák kialakulásának veszélyes akkor, ha ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztanak. Az ultrafeldolgozott élelmiszerekről eddig is ismert volt, hogy hozzájárulhatnak szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásához, bélrendszeri problémákhoz, elhízáshoz, ám most az is kiderült: 41 százalékkal növelik a rettegett rákbetegség-fajta, a tüdőrák kialakulásának esélyét.

A tüdőrák kockázati tényezői között ott vannak az ultrafeldolgozott élelmiszerek is (illusztráció)

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Tüdőrák: veszélyben lehetnek a nemdohányzók is

A tüdőrák kockázati tényezői között továbbra is első helyen áll a dohányzás, mely jelentősen növeli kialakulásának kockázatát – attól függetlenül, hogy a statisztikai adatok alapján a tüdőrák-betegek 12 százaléka soha nem dohányzott (egyes adatok alapján ez az arány akár a 20 százalékot is elérheti, az Origo cikkét a témában itt találja). A nagyobb időtávú adatokat vizsgálva az látható, hogy a nemdohányzók körében is növekszik a tüdőrákos megbetegedések aránya. Ráadásul most egy új, igen aggasztó veszélyforrást azonosítottak a tüdőrák esetében, mely rohanó világunkban nagyon sok embert érinthet életmódja alapján: az ultrafeldolgozott élelmiszerek nagymértékű fogyasztása számos krónikus betegséggel, például elhízással, szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint rákbetegségek kialakulásával is összefüggésbe hozható.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek olyan, az élelmiszeripari eljárások során erősen módosított élelmiszerek, amelyek bár fogyasztás szempontjából teljesen biztonságosak, egyéni preferencia szerint akár még ízletesek is, ám számos adalékanyagot, aromát és tartósítószert tartalmazhatnak. Például

az üdítőitalok,

kolbászok,

fagyasztott készételek,

a gyorsételek jelentős része,

a snackek, instant termékek, vagy

a csomagolt fehér kenyér is.

Ezek rendszeresen fogyasztva komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, e kockázatok sorába pedig most a rákos megbetegedések is beléptek.

Egy kínai-amerikai kutatócsoport azt vizsgálta, hogy a nagy mennyiségű fogyasztása az ultafeldolgozott élelmiszereknek növeli-e a tüdőrák – különösen a két fő típus, a nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) és a kissejtes tüdőrák (SCLC) – kockázatát. A kutatók elemzésüket egy nagy időpaneles (sok évet felölelő) amerikai átfogó rákszűrési vizsgálat (prosztata-, tüdő-, vastagbél- és petefészekrák) hatalmas databázisára alapozták. Ebben összesen 101 732 felnőtt adatait vizsgálták, akik a vizsgálat kezdetén egy átfogó életmód kérdőívet és egy validált étrendi előzményeket tartalmazó kérdőívet is kitöltőttek.