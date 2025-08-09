Hírlevél

atombomba

Akinek dupla atom jutott – Hirosimát és Nagaszakit is túlélte ez a férfi

1945 augusztusában egy japán mérnök olyan megpróbáltatáson ment keresztül, amit kevesen tudtak volna túlélni. Tsutomu Yamaguchi kétszer is túlélte az atomtámadást, először Hirosimában, majd három nappal később Nagaszakiban. Élete hátralévő részében a béke hangjaként emlékeztette a világot az atombombák pusztítására. Ismerje meg történetét a Nagaszaki elleni atomtámadás évfordulóján!
atombombatúlélőatomtámadás

Képzeljük el, hogy már évek óta szenvedünk a háborúban, majd egyszercsak maga a pokol szakad ránk az égből, egyszer Hirosimában, pár nappal később pedig Nagaszakiban. Egy japán férfi túlélte az atomtámadást mindkét városban, és ma a béke és a háború borzalmainak a jelképe.

túlélte az atomtámadást, World War II. Mushroom cloud from the atomic bombing over Nagasaki (Japan), on August 9, 1945. (Photo by Jacques Boyer / Roger-Viollet via AFP)
Egy japán férfi túlélte az atomtámadást Fotó: JACQUES BOYER /  Jacques Boyer 

Túlélte az atomtámadást Hirosimában és Nagaszakiban is

Tsutomu Yamaguchi a Mitsubishi mérnökeként 1945. augusztus 6-án üzleti úton tartózkodott Hirosimában, amikor a Little Boy nevű atombomba felrobbant – mindössze három kilométerre a robbanás középpontjától. Súlyosan megsérült, de másnap hazautazott Nagaszakiba, hogy orvosi ellátást kapjon.

Augusztus 9-én újabb tragédia érte: a második amerikai atombomba, a Fat Man, megsemmisítette otthonát. Mégis, Yamaguchi ismét túlélte a robbanást és a sugárfertőzést is. Ő az egyetlen hivatalosan elismert személy, aki mindkét városban túlélte az atomtámadást.

A hirosimai robbanás ereje 17 ezer tonna TNT-nek felelt meg, és azonnal több mint százezer ember életét oltotta ki. Három nappal később Nagaszakiban 60–80 ezer ember halt meg. A hibakusák, a túlélők, évtizedekig viselték a sugárzás következményeit, köztük volt Yamaguchi is – írja a Múlt-kor történelmi portál.

A mérnök élete hátralévő részében békeaktivistaként küzdött az atombombák betiltásáért.

Az atomfegyvereknek nincs létjogosultsága. Az emberiség nem élheti túl még egyszer ugyanezt

– vallotta. Története ma is figyelmeztetés arra, hogy a nukleáris fegyverek ereje és pusztítása soha nem ismétlődhet meg.

 

