Akinek dupla atom jutott – Hirosimát és Nagaszakit is túlélte ez a férfi

Képzeljük el, hogy már évek óta szenvedünk a háborúban, majd egyszercsak maga a pokol szakad ránk az égből, egyszer Hirosimában, pár nappal később pedig Nagaszakiban. Egy japán férfi túlélte az atomtámadást mindkét városban, és ma a béke és a háború borzalmainak a jelképe.

Túlélte az atomtámadást Hirosimában és Nagaszakiban is

Tsutomu Yamaguchi a Mitsubishi mérnökeként 1945. augusztus 6-án üzleti úton tartózkodott Hirosimában, amikor a Little Boy nevű atombomba felrobbant – mindössze három kilométerre a robbanás középpontjától. Súlyosan megsérült, de másnap hazautazott Nagaszakiba, hogy orvosi ellátást kapjon.

Augusztus 9-én újabb tragédia érte: a második amerikai atombomba, a Fat Man, megsemmisítette otthonát. Mégis, Yamaguchi ismét túlélte a robbanást és a sugárfertőzést is. Ő az egyetlen hivatalosan elismert személy, aki mindkét városban túlélte az atomtámadást.

A hirosimai robbanás ereje 17 ezer tonna TNT-nek felelt meg, és azonnal több mint százezer ember életét oltotta ki. Három nappal később Nagaszakiban 60–80 ezer ember halt meg. A hibakusák, a túlélők, évtizedekig viselték a sugárzás következményeit, köztük volt Yamaguchi is – írja a Múlt-kor történelmi portál.

A mérnök élete hátralévő részében békeaktivistaként küzdött az atombombák betiltásáért.

Az atomfegyvereknek nincs létjogosultsága. Az emberiség nem élheti túl még egyszer ugyanezt

– vallotta. Története ma is figyelmeztetés arra, hogy a nukleáris fegyverek ereje és pusztítása soha nem ismétlődhet meg.