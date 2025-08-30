Több száz túlsúlyos embert műtött, mindannyian ugyanazt a hibát követték el

Andrew Jenkinson, a londoni University College Hospital elismert sebésze évente mintegy 200 gyomorműtétet végez el túlsúlyos betegeken. Tapasztalatai szerint a fogyás sikere nem azon múlik, hány órát töltünk az edzőteremben vagy mennyit számoljuk a kalóriákat, hanem azon, hogyan működik a szervezetünk leptin nevű hormonja.

A szakértő szerint a túlsúly leküzdésének kulcsa nem a kalóriaszámolás, hanem a leptin hormon helyes működése.

A túlsúly legnagyobb buktatója a leptin-blokkolás

A leptin feladata, hogy jelezzen az agynak: jóllaktunk. Ha a jelátvitel jól működik, csökken az étvágy és gyorsul az anyagcsere. A gond ott kezdődik, ha a túlsúly miatt termelt leptin hatását a túl sok cukor és finomított szénhidrát blokkolja. Ilyenkor az agy hamisan érzékeli az állapotot, és úgy küld éhségjeleket, mintha soványak lennénk – írja a Focus cikke.

Jenkinson szerint ez olyan, mintha drogként hatnának ezek az ételek: függőséget alakítanak ki, és újra és újra túlevésre késztetnek. A szakértő azt javasolja, hogy kerüljük a feldolgozott ételeket, a cukrot és a fehér lisztet, helyettük válasszunk teljes kiőrlésű gabonát, zöldséget, citrusféléket vagy halat.

Egy praktikus trükkje is van a sóvárgás ellen: a „heves vágy surfing”. Ez azt jelenti, hogy amikor ránk tör a nassolás iránti vágy, ne próbáljuk elnyomni, hanem figyeljük meg. A sóvárgás először felerősödik, majd hullámszerűen csillapodik – és végül eltűnik.