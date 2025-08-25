Koszos fehérnemű, intimbetét, penészes nyaklánc – mutatjuk a legbizarrabb adományokat

A turkálók gyakran rejtenek igazi kincseket, sokszor bagatell áron, ám időnként egészen meglepő, sőt érthetetlen dolgok is felbukkannak.

A turkálókban olykor nagy kincsekre lelhetünk

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Az egyik brit jótékonysági üzlet menedzsere, Caitlin Brennan elmesélte a legérdektelenebb és legfurcsább adományokat, amelyeket valaha kapott.

Ezek között szerepel sok minden, a koszos fehérneműtől, az intimbetéten keresztül az egerek által megrágott ruhákig. A Golden Oldies üzlet 28 éves vezetője elárulta, hogy az adományok több mint fele penészes vagy sérült állapotú. A felajánlott tárgyak között van piszkos serpenyő, mosatlan fehérnemű, tönkrement bakelit lemezek, szakadt melegítőnadrág, de találkozott már penészes édességből készült nyaklánccal is – írja a Daily Star.

Csak hasznos tárgyakat a turkálókban

Caitlin a TikTokon mutatta be a legrosszabb minőségű adományokat, amelyekkel a boltok nem tudnak mit kezdeni. A videók több mint 130 ezer megtekintést értek el rövid idő alatt. A Golden Oldies menedzser elmondta, hogy néha úgy érzik, az emberek inkább lomtalanítanak, semmint valóban segítenének.

A hölgy egy egyszerű tanácsot is megfogalmazott: „Mielőtt beadnál valamit, kérdezd meg magadtól: én megvenném ezt? Ha a válasz nem, akkor valószínűleg más sem fogja” – vélte. A jótékonysági boltok fontosak a közösség számára, de a jó szándék mellé egy kis józan ész is kell, hogy valóban hasznos tárgyak kerüljenek a turkálók polcaira.

