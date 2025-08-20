Naná, hogy Donald Tusk ellenzi a budapesti békecsúcsot, ráadásul szürreális okra hivatkozik

Egyre több jel mutat arra, hogy Budapest központi szerephez juthat, ha az orosz és ukrán vezetők békecsúcsa megvalósul. Osztrák sajtóértesülések szerint más városok is versenyben vannak, de a magyar főváros az első számú esélyesnek számít.

Donald Tusk nem véletlenül ellenzi a budapesti békecsúcsot: ha Budapest adhatna otthont a tárgyalásnak, az Orbán Viktor számára komoly diplomáciai sikert jelentene. Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Amennyiben a Putyin–Zelenszkij-találkozó valóban megvalósul, az Orbán Viktor számára hatalmas politikai győzelem lesz. Nem hiába támadja a kezdeményezést Donald Tusk lengyel miniszterelnök – írja a Magyar Nemzet.

Tusk nem akarja Budapestet

Budapest? Talán nem mindenki emlékszik rá, de 1994-ben Ukrajna már kapott területi integritási biztosítékot az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Budapesten. Talán babonás vagyok, de ezúttal más helyszínt keresnék – írta közösségi oldalán a lengyel miniszterelnök.