tűz

Lángol Hamburg kikötője – újabb robbanások történtek hétfő óta

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Pusztító tűz tombol hétfő délután óta Hamburg kikötőjében, amelyet azóta sem sikerült eloltani. A lángok kiinduló oka egy járműtűz volt, amely több gázpalackkal, köztük dinitrogén-oxid (közismert nevén nevetőgáz) palackokkal kapcsolódott össze.
tűztűzoltóHamburgkikötő

Hamburg Veddel városrészében található kikötőjében hétfő délután hatalmas tűz ütött ki egy raktárépületben, amely azóta sem csillapodik.

27 August 2025, Hamburg: Firefighters extinguish a fire in an industrial area in the port of Hamburg where a major fire had broken out. Explosions occurred again on Wednesday night. Two containers went up in flames and had to be extinguished from a safe distance using water cannons, according to a spokesperson for the Hamburg fire department. Photo: Georg Wendt/dpa (Photo by Georg Wendt / dpa Picture-Alliance via AFP), tűz
A tűz óriási károkat okozott a hamburgi kikötőben
Fotó: GEORG WENDT / DPA

A lángok eredetét egy jármű kigyulladása okozta, amely mellett több gázpalack is volt – köztük dinitrogén-oxid, magyarul nevetőgáz-palackok, amelyek ugyan nem gyúlékonyak, de erős égésgyorsítóként viselkednek.

A robbanások hatalmas erejűek voltak, törmelékeket repítve több száz méterre, amelyek újabb tüzeket okoztak a környező ipari területeken a kikötőben. A helyszínt a tűzoltók 400 méteres lezárással vették körbe, az A1-es autópályát pedig szintén lezárták a biztonság érdekében – írja a Bild.

A tűzoltók mindent bevetnek

Sajnos a tűznek sérültjei is voltak: három embert vittek kórházba, közülük egy életveszélyes állapotban van. A veszélyes környékről 25 embert sikerült biztonságba evakuálni. A tűzoltók minden eszközüket bevetik: drónokat, vízágyúkat, páncélozott járműveket és még tűzoltó hajót is, hogy megfékezzék a lángokat. Több mint 320 tűzoltó és mentős dolgozik a helyszínen a tűz megfékezésén, és bár a fő gócpont már részben ellenőrzés alatt áll, de kisebb tüzek máshol is fellángolnak. Ráadásul kedden újabb robbanások voltak a kikötőben. A tervek szerint kedden a műszaki segélyszolgálat egy részét le fogja bontani az épületnek, hogy elérjék azokat a területeket, ahol még izzik a tűz. A szakemberek szerint a tűzoltási munkálatok még több napig eltartanak, amíg teljesen megfékezik az égő lángokat.

Európa más részein inkább az erdőtüzek tombolnak.

 

