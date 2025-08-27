Lángol Hamburg kikötője – újabb robbanások történtek hétfő óta

Hamburg Veddel városrészében található kikötőjében hétfő délután hatalmas tűz ütött ki egy raktárépületben, amely azóta sem csillapodik.

A tűz óriási károkat okozott a hamburgi kikötőben

Fotó: GEORG WENDT / DPA

A lángok eredetét egy jármű kigyulladása okozta, amely mellett több gázpalack is volt – köztük dinitrogén-oxid, magyarul nevetőgáz-palackok, amelyek ugyan nem gyúlékonyak, de erős égésgyorsítóként viselkednek.

A robbanások hatalmas erejűek voltak, törmelékeket repítve több száz méterre, amelyek újabb tüzeket okoztak a környező ipari területeken a kikötőben. A helyszínt a tűzoltók 400 méteres lezárással vették körbe, az A1-es autópályát pedig szintén lezárták a biztonság érdekében – írja a Bild.

A tűzoltók mindent bevetnek

Sajnos a tűznek sérültjei is voltak: három embert vittek kórházba, közülük egy életveszélyes állapotban van. A veszélyes környékről 25 embert sikerült biztonságba evakuálni. A tűzoltók minden eszközüket bevetik: drónokat, vízágyúkat, páncélozott járműveket és még tűzoltó hajót is, hogy megfékezzék a lángokat. Több mint 320 tűzoltó és mentős dolgozik a helyszínen a tűz megfékezésén, és bár a fő gócpont már részben ellenőrzés alatt áll, de kisebb tüzek máshol is fellángolnak. Ráadásul kedden újabb robbanások voltak a kikötőben. A tervek szerint kedden a műszaki segélyszolgálat egy részét le fogja bontani az épületnek, hogy elérjék azokat a területeket, ahol még izzik a tűz. A szakemberek szerint a tűzoltási munkálatok még több napig eltartanak, amíg teljesen megfékezik az égő lángokat.

Európa más részein inkább az erdőtüzek tombolnak.