Hatalmas tűz tombol a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Tegnap este csaptak fel a lángok a Splittől keletre fekvő, Jesenice közelében - írja az index.hr. Jelenleg 140 tűzoltó, 45 járművel oltja a három kilóméteren elterülő tüzet. A lángok helyenként már a házakat is veszélyeztették, de a tűzoltónak hála egyelőre sikerült elkerülni a nagyobb bajt – közölte Ivan Kovačević, Split-Dalmácia megye tűzoltóparancsnoka. A rendőrség jelentése szerint a tűz hajnali 2:54-kor keletkezett Jesenice és Sumpetar felett, Staro selo településen. A tűzoltókat négy helikopter és egy vontató is segíti.

140 tűzoltó próbálja megfékezni a tüzet. Forrás: X

Repülőgépeket is bevetettek a tűz ellen

Tűzoltó repülőgépek is segítenek nekünk, a helyzet már nem drámai. Jelenleg főleg a füst megfékezésében veszünk részt, de az erős szél napközben újabb problémákat okozhat. A tüzet megfékeztük, de a repülőgépek azonnal be tudnak avatkozni, ha szükséges

– mondta Ivan Kovačević.

Požar koji je noćas izbio kod Jesenica, istočno od Splita, gasi 150 vatrogasca s 50 vozila, a vatra je na nekim mjestima ugrožavala i kuće ali su intervencijom vatrogasaca spašene. https://t.co/vLaApTRqtL — HRT Vijesti (@hrtvijesti) August 11, 2025

Megerősítette, hogy személyi sérülés nem történt és egyetlen lakóépületben sem keletkezett kár. Ez az oliva- és fügeültetvényekről nem mondható el, azokban jelentős kár keletkezett. A környező autópálya továbbra is le van zárva. A horvátországi tűzzel az Origo több cikkben is foglalkozott.