Látványos képeken a halálosan tomboló európai tűzvész – videó

A tűzvész Dél-Európa több pontján tombol, súlyos emberi és anyagi veszteségeket okozva. Görögország, Portugália, Spanyolország és Törökország is érintett a kiterjedt erdőtüzekben.

Tűzvész Portugáliában Fotó: DAVID OLIVEIRA / ANADOLU

Pusztító tűzvész sújtja a Mediterráneum térségét

Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, amelyek már legalább három ember életét követelték Spanyolországban, Törökországban és Albániában. Szerdán az erdőtüzek tovább erősödtek, miután egész éjjel küzdöttek Görögország harmadik legnagyobb városának védelméért, és újabb haláleseteket jelentettek.

Egyszerre szép és félelmetes látvány Fotó: DAVID OLIVEIRA / ANADOLU

A görög Patrasz közelében a tűzoltók házakat és mezőgazdasági létesítményeket próbáltak megóvni, miközben a lángok olajfaligeteket emésztettek fel. Vízszóró repülőgépek és helikopterek segítették a munkát, a helyiek pedig ágakkal és vödrökkel próbálták visszaszorítani a tüzet.

Törökországban egy török tűzöltó tüzet olt Fotó: MAHMUT SERDAR ALAKUS / ANADOLU

A tűzoltókapacitások sok országban kimerültek, hiszen egyszerre több fronton kellett küzdeniük a hőhullámok és a hőség miatt fellángoló tüzekkel. Görögország nyugati részén, Patrasz és Zakynthos térségében folyt az oltás, miközben Athén segítséget küldött Albániába is. A fővárostól délre egy tűzben egy 80 éves férfi vesztette életét.

Portugáliában tombol a lángoló pokol Fotó: DAVID OLIVEIRA / ANADOLU

Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnök részvétét fejezte ki egy önkéntes tűzoltó halála kapcsán. A Kasztília és León tartományban történt tűzvész miatt több ezer embert telepítettek ki, autópályákat zártak le, és emelt szintű vészhelyzetet rendeltek el.

Görögország is lángokban Fotó: MENELAOS MICHALATOS / SOOC

Törökország déli részén szerdán egy erdészeti dolgozó is életét vesztette egy tűzoltóautó-balesetben, amelyben további négy ember megsérült. Az ország június vége óta küzd súlyos erdőtüzekkel, amelyek eddig összesen 18 ember életét követelték, köztük önkéntesekét és erdészeti dolgozókét is – írja az ABC News.

Montenegróban jelenleg súlyos erdőtüzek tombolnak, amelyek elérték a tengerpartot és fenyegetik a népszerű turisztikai területeket. Szerbia helikoptert küldött segítségül, és a válsághelyzet komoly kihívást jelent az ország katasztrófavédelmi szolgálatai számára.