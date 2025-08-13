Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

tűzvész

Látványos képeken a halálosan tomboló európai tűzvész – videó

Füst, lángok és pánik uralja a mediterrán nyarat. A tűzvész több országban is pusztít, súlyos károkat okozva Spanyolországban, Görögországban és Törökországban. A hatóságok folyamatosan küzdenek a halálos erejű lángok megfékezéséért.
tűzvészGörögországTörökországbanerdőtűz

A tűzvész Dél-Európa több pontján tombol, súlyos emberi és anyagi veszteségeket okozva. Görögország, Portugália, Spanyolország és Törökország is érintett a kiterjedt erdőtüzekben.

tűzvész VILA REAL, PORTUGAL, AUGUST 13:A fireman walks next to the fire, as flames consume the vegetation. A as a wildfire has been burning for over a week in Vila Real, Portugal, on August 13 David Oliveira / Anadolu (Photo by David Oliveira / Anadolu via AFP)
Tűzvész Portugáliában Fotó: DAVID OLIVEIRA / ANADOLU

Pusztító tűzvész sújtja a Mediterráneum térségét

Erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, amelyek már legalább három ember életét követelték Spanyolországban, Törökországban és Albániában. Szerdán az erdőtüzek tovább erősödtek, miután egész éjjel küzdöttek Görögország harmadik legnagyobb városának védelméért, és újabb haláleseteket jelentettek.

VILA REAL, PORTUGAL - AUGUST 13: A fire truck is seen as flames burn next to its path during a wildfire that has been raging for over a week in Vila Real, Portugal, on August 13, 2025. David Oliveira / Anadolu (Photo by David Oliveira / Anadolu via AFP)
Egyszerre szép és félelmetes látvány Fotó: DAVID OLIVEIRA / ANADOLU

A görög Patrasz közelében a tűzoltók házakat és mezőgazdasági létesítményeket próbáltak megóvni, miközben a lángok olajfaligeteket emésztettek fel. Vízszóró repülőgépek és helikopterek segítették a munkát, a helyiek pedig ágakkal és vödrökkel próbálták visszaszorítani a tüzet.

IZMIR, TURKIYE - AUGUST 13: The fire that started in a minibus on a highway in the Buca district of İzmir yesterday, later spreading to a forested area and threatening nearby residential zones, is brought under control today following intervention by firefighting teams in Izmir, Turkiye on August 13, 2025. Cooling efforts in the area are ongoing. Mahmut Serdar Alakus / Anadolu (Photo by Mahmut Serdar Alakus / Anadolu via AFP)
Törökországban egy török tűzöltó tüzet olt Fotó: MAHMUT SERDAR ALAKUS / ANADOLU

A tűzoltókapacitások sok országban kimerültek, hiszen egyszerre több fronton kellett küzdeniük a hőhullámok és a hőség miatt fellángoló tüzekkel. Görögország nyugati részén, Patrasz és Zakynthos térségében folyt az oltás, miközben Athén segítséget küldött Albániába is. A fővárostól délre egy tűzben egy 80 éves férfi vesztette életét.

VILA REAL, PORTUGAL - AUGUST 13: A firefighter tackles the flames next to a road as vegetation burns during a wildfire that has been raging for over a week in Vila Real, Portugal, on August 13, 2025. David Oliveira / Anadolu (Photo by David Oliveira / Anadolu via AFP)
Portugáliában tombol a lángoló pokol Fotó: DAVID OLIVEIRA / ANADOLU

Spanyolországban Pedro Sánchez miniszterelnök részvétét fejezte ki egy önkéntes tűzoltó halála kapcsán. A Kasztília és León tartományban történt tűzvész miatt több ezer embert telepítettek ki, autópályákat zártak le, és emelt szintű vészhelyzetet rendeltek el.

Wildfire in Tsoukalaiika of Achaia, Peloponnese, Greece on August 13, 2025. (Photo by MENELAOS MICHALATOS / SOOC via AFP)
Görögország is lángokban Fotó: MENELAOS MICHALATOS / SOOC

Törökország déli részén szerdán egy erdészeti dolgozó is életét vesztette egy tűzoltóautó-balesetben, amelyben további négy ember megsérült. Az ország június vége óta küzd súlyos erdőtüzekkel, amelyek eddig összesen 18 ember életét követelték, köztük önkéntesekét és erdészeti dolgozókét is – írja az ABC News.

Montenegróban jelenleg súlyos erdőtüzek tombolnak, amelyek elérték a tengerpartot és fenyegetik a népszerű turisztikai területeket. Szerbia helikoptert küldött segítségül, és a válsághelyzet komoly kihívást jelent az ország katasztrófavédelmi szolgálatai számára.

 

 

