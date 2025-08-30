Tényleg keserű lesz az uborka, ha rosszul hámozzuk? Utánajártunk!

Az uborka keserű lesz, ha rosszul hámozzuk – állítja a közkedvelt internetes mítosz. A magyarázat szerint a zöldség szár felőli végében találhatóak a keserű anyagok, és ha onnan kezdjük a hámozást, szétkenjük azokat a teljes uborkán. Ezért sok helyen azt tanácsolják, hogy mindig a virág felőli végétől haladjunk a szár felé.

Uborka keserű lesz, ha rosszul hámozzuk? A szakértők szerint a modern fajtákban a keserű anyagok alig fordulnak elő.Fotó: Kevin Doran / Unsplash

Valójában az uborka keserű ízét cucurbitacin nevű vegyületek okozzák, amelyek a kabakosok (Cucurbitaceae) családjában – például a tökben vagy a cukkiniben – is előfordulnak. Ezek a növények természetes védekezésként termelik a keserű anyagokat, hogy elriasszák a kártevőket.

Modern uborka és a valóság

A mai nemesített uborka fajtákban a nemesítők szinte teljesen kiiktatták a keserű anyagokat. Ezért a boltban vásárolt uborka ritkán lesz keserű, függetlenül attól, hogyan hámozzuk. A kesernyés íz inkább a házi kertekben fordulhat elő, ha a növény stressznek van kitéve – például hideg, túlöntözés, szárazság, tápanyag-túltengés vagy betegségek miatt.

Mikor lehet mégis keserű az uborka?

Kertben termesztett uborka: a visszamutációk és véletlen kereszteződések miatt ismét megjelenhetnek a cucurbitacinok.

Stresszes növény: hideg víz, hirtelen időjárás-változás vagy kártevők hatására az uborka keserű anyagokat termelhet.

Dísztök pollenje: ha ehető tökféléket véletlenül beporoz egy keserű dísztök, az utódok is kesernyések lehetnek.

Mit tegyünk, ha keserű az uborka?

Ha az uborka keserű lesz, a legjobb, ha nem fogyasztjuk el, mert nagy mennyiségben ezek a vegyületek egészségkárosítóak lehetnek. Viszont a héj és a keserű rész eltávolítása sokszor megoldás. Kidobni sem kell: a héjat akár természetes trágyaként is felhasználhatjuk a kertben.

Korábban már beszámoltunk arról is, hogy bizonyos zöldségek – például a burgonya – tárolása is veszélyeket rejthet.