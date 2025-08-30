Hírlevél

Tényleg keserű lesz az uborka, ha rosszul hámozzuk? Utánajártunk!

Az uborka az egyik legnépszerűbb frissítő zöldség, mégis gyakran előfordul, hogy némelyik darab kesernyés ízű. Sokan hiszik, hogy az uborka keserű lesz, ha rosszul hámozzuk, de vajon tényleg igaz ez a konyhai babona? A szakértők szerint egészen más áll a háttérben.
Az uborka keserű lesz, ha rosszul hámozzuk – állítja a közkedvelt internetes mítosz. A magyarázat szerint a zöldség szár felőli végében találhatóak a keserű anyagok, és ha onnan kezdjük a hámozást, szétkenjük azokat a teljes uborkán. Ezért sok helyen azt tanácsolják, hogy mindig a virág felőli végétől haladjunk a szár felé.

Uborka keserű lesz, ha rosszul hámozzuk? A szakértők szerint a modern fajtákban a keserű anyagok alig fordulnak elő.Fotó: Kevin Doran / Unsplash

Valójában az uborka keserű ízét cucurbitacin nevű vegyületek okozzák, amelyek a kabakosok (Cucurbitaceae) családjában – például a tökben vagy a cukkiniben – is előfordulnak. Ezek a növények természetes védekezésként termelik a keserű anyagokat, hogy elriasszák a kártevőket.

Modern uborka és a valóság

A mai nemesített uborka fajtákban a nemesítők szinte teljesen kiiktatták a keserű anyagokat. Ezért a boltban vásárolt uborka ritkán lesz keserű, függetlenül attól, hogyan hámozzuk. A kesernyés íz inkább a házi kertekben fordulhat elő, ha a növény stressznek van kitéve – például hideg, túlöntözés, szárazság, tápanyag-túltengés vagy betegségek miatt.

Mikor lehet mégis keserű az uborka?

  • Kertben termesztett uborka: a visszamutációk és véletlen kereszteződések miatt ismét megjelenhetnek a cucurbitacinok.
  • Stresszes növény: hideg víz, hirtelen időjárás-változás vagy kártevők hatására az uborka keserű anyagokat termelhet.
  • Dísztök pollenje: ha ehető tökféléket véletlenül beporoz egy keserű dísztök, az utódok is kesernyések lehetnek.

Mit tegyünk, ha keserű az uborka?

Ha az uborka keserű lesz, a legjobb, ha nem fogyasztjuk el, mert nagy mennyiségben ezek a vegyületek egészségkárosítóak lehetnek. Viszont a héj és a keserű rész eltávolítása sokszor megoldás. Kidobni sem kell: a héjat akár természetes trágyaként is felhasználhatjuk a kertben.

Korábban már beszámoltunk arról is, hogy bizonyos zöldségek – például a burgonya – tárolása is veszélyeket rejthet.

 

